專家之眼／「中」美共管台獨？ 川習會後的各自解讀

5月15日上午，習近平在中南海同川普舉行小範圍會晤。圖為川普抵達時，習近平熱情迎接。（新華社）

在美國總統川普訪問北京期間，中共 國家主席習近平 再度針對台灣問題向美方發出明確警告，美方必須在台獨問題上「謹慎處理」，並再次指出「台獨與台海和平水火不容」，已產生國際上廣泛的關注。國際主流媒體如路透社、美聯社、華盛頓郵報 、衛報等多爭相顯著報導，也讓台灣問題再次成為全球政治焦點。

從某種角度來看，這其實並不令人意外；因為當前的中美關係，台灣問題早已不單純是兩岸之間的問題，而是中美戰略競爭當中最敏感、最危險，也最容易失控的核心議題。近年來，無論是美國對台軍售、美國國會對台支持、台灣在半導體供應鏈中的關鍵地位，還是「印太戰略」架構的形成，都使台灣的重要性快速上升。

因此，許多國際媒體在報導這次川習互動時，幾乎都把焦點放在台灣問題上；《經濟學人》甚至曾將台灣形容為「世界上最危險的地方」。這種說法雖然帶有某種程度的媒體渲染，卻也反映出台海問題在國際社會的敏感性正持續升高。

值得注意的是，北京這次對川普釋放出的訊號，比過去更具有直接性與警告性。中共方面並不只是重申「一個中國原則」，而是更進一步將「反對台獨」與「維持和平」直接連結起來。換句話說，北京試圖向華府傳達一個非常清楚的訊息：若台灣問題處理不當，甚至出現某種形式的法理台獨或「重大政治突破」，北京不排除採取強烈手段。

對川普而言，國際媒體的觀察則顯得相當複雜。一方面，川普在競選與執政的過程中，曾多次展現對中共的強硬態度；但另一方面，他也經常強調交易式外交與實際利益交換的重要性。因此，紐約時報、金融時報、華爾街日報等媒體與評論界人士開始擔心，未來在中美談判架構裡，台灣可能被納入雙方交易的框架。

這種憂慮並非毫無根據，因為從歷史經驗來看，台灣問題與中美整體戰略關係間，長期密切連動，美國對台政策始終存在某種程度的「戰略模糊」，既不願看到中共武統台灣，同時也不願支持台灣正式宣布獨立。這種「雙重嚇阻」的架構，至今仍是華府政策的主軸。

然與過去不同的是，今天的台海局勢已與全球科技、經濟、地緣政治高度結合；台灣不僅位於第一島鏈核心位置，同時也掌握全球最先進半導體產能的重要部分。尤其台積電在全球晶片供應鏈中的關鍵地位，更使台灣問題不再只是區域問題，而是全球經濟安全問題。

因此，國際媒體之所以高度關注川習之間關於台灣的對話，其背後反映的，其實是全球對於未來國際秩序走向的不安。因為台灣問題如今已不只是兩岸問題、也不只是中美問題，而是整個印太安全架構、全球供應鏈穩定，以及未來世界權力重組的重要關鍵。

從這個角度來看，習近平此次對川普的警告不只是外交辭令，更是一種戰略訊號。至於川普如何回應、北京如何解讀、美國國會與台灣方面又如何反應？都深刻影響未來幾年的亞太局勢發展。可以預見的是，在未來相當長的一段時間內，台灣問題仍將是最敏感、最複雜，也最具有爆炸性的國際政治核心議題。