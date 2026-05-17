「與習談整晚台灣」川普福斯專訪全文曝：對台軍售是談判好籌碼

訪中歸來後，川普總統接受福斯新聞主播拜爾專訪在15日播出，川普表明不希望看到台灣有人走向獨立。(取材自YouTube)

15日播出總統川普 (下稱川)接受福斯新聞主播拜爾(下稱拜)的專訪。以下為兩人談到台灣議題的內容：

拜：中國已表明，台灣對他們非常重要。在你此行第一次和中國國家主席習近平 會面後，習近平發言人透過媒體聲明，台灣問題是中美關係中最重要的問題。若處理得當，雙邊關係會維持整體穩定，否則兩國會出現衝突甚至對抗，使整體關係陷入極大危險。當這份聲明發布時，你人還在會議中，那聽起來幾乎像是威脅，你們閉門會談時也是這樣傳達嗎？

川：不是，完全不是。這一直都是(中國)他們最重要的問題。這不是什麼「接管」的問題。他們只是不想看到這個地方(place)走向獨立，我們就稱它是地方吧，因為沒人知道該怎麼定義。他們不希望那樣。我認為若真的發生那種情況，他們很可能採取相當強硬的行動，也會遭強硬回應，接著壞事發生。我們談了這件事，14日我們整晚都在談這個議題。我現在對台灣的了解，可能比對幾乎任何國家還多。

拜：你認為這個議題主導整個會談嗎？

川：從我多年前認識習近平那天起，這一直都是他最重視的事。我認識他已11、12年，台灣對他一直是最重要的事。我不認為只要我還當總統，他們會做什麼。但等到我不是總統時，坦白說我認為他們可能會。我不確定若維持現狀，他們是否會採取行動。但現在那裡有人想推動獨立，這是很危險的事。你知道，他們想推動獨立，就是因為想打一仗，以為背後有美國支持。我希望維持現狀。

川：我跟你說件事。我希望所有在台灣生產晶片的公司都到美國。坦白說我認為這是這些公司能做的最好事情。毫無疑問這是高度緊張的局勢。你也知道，我們現在已有大量來自台灣的晶片公司進駐美國。我們預計在我任期結束前掌握全球四至五成的晶片產業。我認為甚至應該更多。我認為若這些公司夠聰明，就會開始前往美國亞利桑那州與那些正在建廠的地方，那會解決你的問題。

拜：在北京「川習會」後，台灣人民應感到更安全或更不安全？

川：中立。

拜：政策有任何改變嗎？

川：沒有，什麼都沒變。

拜：美國政策呢？

川：什麼都沒變。我可以這麼說，我不希望有人走向獨立，而且我們等於得飛9500哩去打一仗。我不希望發生那種事。我希望他們冷靜下來，我希望中國冷靜下來。

拜：你正在考慮是否批准對台數十億美元的軍售案。這件事會繼續推進嗎？

川：我還沒批准。我們要看看接下來會發生什麼事。我可能會批准，也可能不會。

拜：你的關鍵考量點是什麼？

川：這我不會說。我們不想看到戰爭。若維持現狀，我認為中國會接受。我們不希望有人說，讓我們走向獨立吧，因美國正支持我們。

拜：所以習主席大概很喜歡你還沒批准對台軍售案？

川：我認為用「喜歡」可能有點太強烈，因為他覺得我只要簽個名就能做這件事，不像拜登，連自己的名字都簽不好。我現在暫時擱置這件事。這取決於中國。坦白說這對我們是非常好的談判籌碼。那是很多武器，價值120億美元、很多武器。但你知道，當你看雙方實力，中國非常、非常強大，是個大國，另一個只是很小的島。試想(兩岸)距離僅59哩，我們卻在9500哩外。這是有點棘手的問題。

川：話雖如此，若你看看台灣歷史，台灣之所以能發展起來，是因為我們以前有些總統根本不知自己在幹嘛。因為若他們當年對進口晶片徵稅，那這些產業根本不會離開美國。以前一切都與英特爾有關，一切都和我們的晶片公司有關。台灣偷走我們的晶片產業，我這樣講很多年了、很多年了。他們偷走我們的晶片。若我們當時有任何一位總統說，「要對晶片徵100%的關稅。你可以去台灣設廠，但你賣回美國時，我們會徵100%甚至200%的關稅」，那我們根本不會失去晶片產業。我們失去晶片產業，但現在一切都正回流。

川：台灣稍微冷靜點會很明智，中國稍微冷靜點也會很明智。雙方都該冷靜一點。