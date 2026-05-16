新聞透視／川習密談解密 一場圍繞「台灣」的美中博弈

在沉默一天之後，川普總統自己證實與習近平談了許多台灣議題，並觸及軍售，已打破雷根時期延續至今的「六項保證」。（歐新社）

對於台灣的敘述，向來是美中台之間的敏感議題；小布希 在會晤胡錦濤之前，詢問當時國安會亞太資深主任韋德寧：「反對與不支持台獨，究竟他媽的有什麼不同？」雖然對咬文嚼字不滿，他還是乖乖按照國安會準備的談話要點與措辭來說。

但是川普 第二任期的決策風格，與包括他自己第一任期在內的歷任美國總統都不同，在中國政策上占主導地位和做最終決定的只有川普本人，其他人都是輔助角色，連身兼國務卿與國安顧問的魯比歐都不例外。

川普決策獨斷獨行，雖然國務院 一再強調台灣政策沒有任何變化，給川普所準備的簡報文件中，也一如既往，政策不變，但是川普怎會遵照幕僚的建議，這正是台灣所擔憂的。

在第一天的川習會中，習近平開宗明義地表達台灣問題如果處理不好，就會「衝突」、「碰撞」與「危險」，中國官媒特意以快訊首先報導，以此來定義高峰會，這也成為許多國際媒體報導的標題。

守口如瓶 很不像川普風格

不過，隨後白宮提供的會談摘要中，並未提台灣，許多媒體因此修改方向，稱美方政策不變。比較特別的是，大家原本期待川普會說，他竟然守口如瓶；在天壇時，記者幾次對川普喊問題，是否談到台灣了？川普沉默以對，非常不像川普的風格。川普避開在北京期間回答台灣問題，怕的是在北京行失分。

結束北京行，搭上空軍一號返美途中，川普才向媒體表示，他與習近平「談了很多關於台灣的事」，但是他未向習承諾，也曾經討論美對台軍售，而他很快就會對此做決定。其餘細節沒有透露太多，關於台灣問題，中美談了什麼，未來幾天將持續成為媒體焦點。

其實對中方來說，台灣問題是原則性的、是絕對的，也是不能拿來交易的，如果可以交易，無異紅線可以任意移動，有違中方立場；所以美方想要中國做什麼，來交易台灣問題，是美國人的想法，自己看著辦，中方不會承認。

誠如上海國際問題研究院台灣、香港及澳門研究所所長邵育群表示，她不認為習近平會親自要求川普發表「反對」台灣獨立的言論，「因為川普知道北京在這個問題上的意圖，所以如果他希望在其他領域，例如貿易，獲得更多利益，他就會親自闡明他在這個問題上的立場」。

解放軍演練 準備最壞狀況

同樣邏輯也適用在對台軍售的討論上，中方對此反對也是原則性的，美方自己要決定怎麼辦，這就牽涉到1982年雷根總統六項保證的紅線，川普要不要打破？畢竟這不是像台灣關係法，只是前任總統的政策承諾，打破了，也就打破了。

北京其實很清楚，以台灣的戰略地位以及美台關係，美方不可能不繼續賣武器，或是停止加強與台灣軍事聯繫，而解放軍也將繼續在台海演練，做最壞狀況的準備。

可是川普在出訪前被記者問到，美國是否應該繼續向台灣販售武器，這本是記者做球，他可以順勢接球，表示對台灣的安全承諾「堅若磐石」，會繼續出售武器給台灣，他卻沒有直接回答，反而說「我會跟習近平主席討論這個議題」。

他接著再說，不認為會發生中國試圖奪取台灣這種事。「我跟習近平主席關係很好，他知道我不想看到出現這種情況」，如果負面解讀的話，就是既然沒有立即中國的軍事威脅，美國對台灣的軍售也就沒有緊要性。

可以想見的，習近平會以更多經濟協議以及今年9月的訪美計畫來要脅，而川普可做不可說的是，施出拖字訣，從現在開始到今年秋季，不宣布第二批140億美元對台軍售，而且軍售規模將縮小。

台灣不安 怕川普意外發言

過去美中雙邊會議中，台灣問題總是先被中方提出，美方敷衍兩句就過去了，對台灣而言，理想狀況是，美方在會談與會後聲明中，對台灣議題輕描淡寫，甚至完全不提最好。如果峰會最終能以「重申既有政策」作結，而且川普未在習近平面前做出任何限制性承諾，對台而言就是一場外交上的勝利。

這次會前台灣雖然已收到美方保證，多次重申對台灣的堅定支持，但是即使川習會已經結束，台灣仍然惴惴不安，不知道川普會不會天外來個發言或發文，一位匿名的台灣國安官員告訴CNN，「這場川習會對台灣最大的風險，不是川普本人，而是中國」。

這是完全的轉移焦點，其實中國對台灣的威脅始終都在，現在風險陡然升高，當然是川普與美國，但是全然依賴美國的民進黨政府，又怎麼能承認呢？