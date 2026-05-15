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任何中國東西都不能上空軍一號 川普返美前 幕僚記者被要求丟掉手機

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任何中國東西都不能上空軍一號 川普返美前 幕僚記者被要求丟掉手機

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普搭乘的空軍一號專機15日從北京首都國際機場起飛。（路透）
美國總統川普搭乘的空軍一號專機15日從北京首都國際機場起飛。（路透）

美國總統川普15日結束訪問中國行程，搭乘空軍一號專機返回美國。有隨行記者在社群媒體發文透露，一同出訪的白宮幕僚與媒體記者都接到要求，上機前必須丟棄中方發放的證件，以及他們在海外使用的拋棄式手機（burner phones）。

獨立報報導，紐約郵報白宮記者古丁（Emily Goodin）在「X」上表示，美方工作人員在啟程前不久，把中國官員發放的所有物品，包括證件、代表團識別徽章，以及白宮幕僚使用的拋棄式手機集中後，丟進空軍一號舷梯下方的一個箱子。

她寫道：「任何來自中國的東西都不允許帶上飛機。」

▲ 影片來源：x平台＠Emilylgoodin（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

福斯新聞主持人厄哈特（Ainsley Earhardt）15日也表示，消息人士透露，所有美方人員都必須使用拋棄式手機，之後再丟棄，以防止任何遭到監控的可能性。她在節目上說：「我也有消息來源在那架飛機上，他們必須把自己的美國手機關機，沒有帶進中國；即使帶去了，也都留在飛機上沒有使用。」

厄哈特還說：「所有美國人都在使用拋棄式手機，而且必須銷毀並留在中國。他們不希望任何中方提供的物品留在那架飛機上，因為那些東西可能被裝設竊聽器，也可能涉及間諜活動。」

根據負責隨行採訪的白宮記者團成員當天在電子郵件中的說法，媒體人員也被要求交回中國官員發放給隨行記者的紅色胸章，因為中方希望收回。獨立報已向白宮尋求回應。

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