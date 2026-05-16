怕手機被駭?川普訪中社群幾乎不發文

美國總統川普與中國國家主席習近平（左）15日在中南海散步。(美聯社 )

美國總統川普 15日結束對中國的國事訪問，搭乘空軍一號專機返美。他與白宮 幕僚在北京期間面臨眾多後勤挑戰，其中之一就是無法使用心愛的手機，讓這名高度依賴手機的美國總統這幾天過得相當不習慣。

紐約郵報報導，川普經常使用手機，不但會打電話給朋友、接聽記者來電，還會發布梗圖，但他和所有訪團成員一樣，被告知不要使用個人裝置，以避免資料遭駭客竊取。一名白宮官員證實，川普在中國期間不會使用個人手機。

此外，川普的真實社群在川習會期間發文數量有限，很可能是從華府 發布。當時有數名白宮幕僚配合北京時間工作，遠端提供後勤支援。

紐郵報導，白宮為了在確保行程順利進行的同時維持資訊安全，採取多項措施。不只川普在這場「數位封鎖」期間無法使用個人手機，政府幕僚也改用拋棄式手機與拋棄式電郵帳號。這些裝置移除了大部分基本功能與App，成為所謂的「乾淨」設備，即使遭到入侵，裡面可取得的資訊也相當有限。

白宮幕僚的個人裝置被存放在空軍一號上的法拉第袋(Faraday bags)內，它能阻擋所有訊號，包括GPS、Wi-Fi、藍牙與RFID，以避免敏感資料遭遠端駭入。川普與幕僚一登上空軍一號，就能取回自己的裝置。

報導指出，空軍一號無論停放在哪裡，都被視為美國領土。這架同時具備飛行敏感隔離資訊設施(SCIF)功能的專機，也有其他方式保護資料安全。

美聯社報導，美國總統川普在與中國國家主席習近平兩天的會談期間，做了一件對他來說極不尋常的事：他在媒體面前管住了自己的嘴。

川普向來喜歡回答記者提問，在美國時幾乎天天受訪。但習近平與多數中國高層領導人一樣，很少舉行記者會。

兩人14日在參觀天壇時，記者當場提問，川普並未回應。外界認為這可能是出於對習近平的尊重。15日，他與習近平在中南海散步，川普也同樣沒有回應媒體提問。