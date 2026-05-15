川普：對台軍售是很好的談判籌碼 台灣與中國都應該冷靜一點

美國總統川普15日結束北京行返抵白宮後，在南草坪向媒體發表談話並以手勢示意。（歐新社）

福斯新聞16日播出美國總統川普 接受接受主播拜爾（Bret Baier）的獨家專訪，除了表示台灣有些人之所以想要獨立，是因為想要開戰，而美國會在背後支持他們，因此他希望台灣維持現狀外，也提到對台軍售 是很好的談判籌碼，並再次提及台灣偷了美國的晶片產業。

被問及中國國家主席習近平 可能很喜歡他尚未批准對台軍售，川普表示「喜歡」這個詞可能有點太強烈，並稱習近平認為他只要簽個名就能做這件事，「不像拜登簽不了名」，但他現在暫時擱置這項決定。川普說：「這取決於中國。坦白說，對我們而言，對台軍售是一張非常好的談判籌碼。那是很多武器，價值120億美元。」

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川普還表示，中國是一個非常強大的大國，台灣則是一個非常小的島，雙方距離只有約95公里，美台則相距約1萬5300公里，「這是個有點棘手的問題」。他還表示，如果他不再擔任總統，中國可能會奪取台灣。

川普接著又提到台灣的晶片產業，說：「如果你看看台灣的歷史，台灣之所以能發展起來，是因為我們過去有些總統根本不知道自己到底在做什麼，因為如果他們當初對進口晶片課徵關稅，這些產業根本不會離開。」

他表示，當時一切都圍繞著英特爾（Intel）以及美國的晶片公司，「他們偷走了我們的晶片產業。我很多年前就這麼說了。我說，你知道，多年來他們偷走了我們的晶片。如果當時我們有任何一位總統只要說一句：『我們將對進口晶片課徵100%關稅。你們可以離開、可以去台灣設廠，但如果要賣回美國，我們就要課徵100%或200%的關稅。』那我們就永遠不會失去晶片產業。我們失去了晶片產業。現在一切都正在回來。」

川普最後表示：「我要這麼說：台灣稍微冷靜一點會很明智，中國稍微冷靜一點也會很明智。雙方都應該冷靜一點。」

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