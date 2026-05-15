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習近平送玫瑰種子 川普稱美中關係回暖

編譯張佑生／即時報導
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中國國家主席習近平（右）15日在北京中南海園區向美國總統川普（左）介紹園區。（路...
中國國家主席習近平（右）15日在北京中南海園區向美國總統川普（左）介紹園區。（路透）

美國總統川普15日打道回府，結束訪中行程前，持續宣稱美中關係「良好而且正在變得更好」，但兩國在台灣、伊朗、芬太尼與貿易等問題上的分歧，仍讓這場高峰會的友好氣氛蒙上現實陰影。

川普15日在北京展開最後一天行程前，先在社群媒體發文稱，中國國家主席習近平曾祝賀他取得許多「重大成功」。他也替習近平據稱提到美國「或許正在衰退」的說法重新定義，稱習近平指的是前總統拜登執政4年對美國造成的傷害，而不是他現在治理下的美國。

習近平隨後在中南海接待川普，兩人先在園區短暫散步，穿過有綠色廊柱、鳥類與中國山水彩繪的長廊，再與高層幕僚在涼亭內喝茶會談。川普對中南海園區印象深刻，稱那裡的玫瑰是他見過最美的玫瑰，習近平則答應送他一些玫瑰種子。這項安排被視為習近平對川普採取更具個人化的招待方式，也迎合川普重視大場面與象徵姿態的風格。

川普在會談開始前告訴記者，過去幾天「真的很棒」。他接受福斯新聞節目主持人漢尼提（Sean Hannity）專訪時也形容習近平「其實是個溫暖的人，但他完全以事業為重」，並說與習近平打交道「不能玩花招」（There are ‘no games’ with President Xi）。不過，美中關係的表面熱絡，仍難掩核心議題的壓力。

台灣仍是北京最重視的議題。習近平14日在首日峰會中警告川普，若台灣問題處理不當，可能使兩個世界強權走向「衝撞甚至衝突」。美國國務卿魯比歐則告訴 NBC News，美國對台政策「沒有改變」，並警告中國若試圖以武力奪取台灣，將是「可怕的錯誤」。他也淡化中方表態，稱北京每次都會提出台灣，美方則重申自身立場，然後轉向其他議題。

伊朗戰爭與荷莫茲海峽也是會談重點。川普告訴福斯新聞，習近平在兩人談話中曾表示願意協助。不過，北京公開上對美方要求中國更積極介入伊朗衝突調停，並未展現太多意願。白宮也認為，中國仍可採取更多行動，堵住中國製前驅化學品流入墨西哥的管道；這些化學品被用來製造非法芬太尼，已重創許多美國社區。

貿易方面，白宮行前即暗示川普希望帶著成果離開中國。川普稱雙方已達成一些「很棒的貿易協議」，但未公布細節。美方原本希望爭取中國承諾購買美國黃豆與牛肉；川普也告訴福斯新聞，習近平已表明中國將購買200架美國波音飛機。

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