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展個人交情？川普獲習近平罕見禮遇：走進中南海核心

編譯張佑生／即時報導
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中國國家主席習近平（左）15日在中南海園區與美國總統川普會晤，媒體解讀寓意深遠。...
中國國家主席習近平（左）15日在中南海園區與美國總統川普會晤，媒體解讀寓意深遠。（路透）

川習會第二天在中南海登場，美聯社指出，中南海並非北京領導階層接見外賓的主要場所，習近平邀請川普進入中南海，被解讀為刻意展現「個人交情」（personal touch），以私人化的方式拉近與川普的距離。這樣的舉動之所以引人注目，正是因為中南海在中國政治與外交語境中的特殊定位。

中南海原本是皇帝的御苑，環繞人工湖而建，如今是中共中央與國務院的辦公區，同時也包含部分領導人的居所。它既是政治中樞，又帶有居住功能，並非單純的「官邸」。與美國白宮或南韓青瓦台不同，中南海平常並不作為主要的外交接待場所。外賓訪華時，正式會晤通常安排在人民大會堂。正因如此，川普受邀進入中南海，才會被視為一次重大外交姿態。

歷史上，中南海並非完全沒有接待外賓。1972年，毛澤東就在中南海會見美國總統尼克森，開啟中美關係的新篇章。此後，俄羅斯總統普亭、美國總統布希與歐巴馬等人，也曾在訪華期間進入中南海，舉行小型會談或散步，但終究不是外交接待的常態。

中南海若與其他國家領導人官邸比較，差異更為明顯。白宮是美國總統的正式官邸與辦公室，外交接待功能突出；青瓦台長期作為南韓總統的官邸與辦公室，是外交場合的核心；倫敦唐寧街10號與日本首相府同樣兼具居住與辦公功能，外賓會晤也在此進行。相比之下，中南海類似白宮或青瓦台，但北京在外交接待上仍以人民大會堂為主。

中南海既象徵權力核心，也包含私人居所，但在外交語境裡，進入中南海意味著獲得領導人極高的禮遇。川習會在中南海登場，不僅是一場外交會晤，更是一個象徵性的政治動作，凸顯中美關係的特殊性。

習近平 國務院 川普

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