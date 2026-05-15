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結束訪中返美 王毅送機 川普：達成「非常棒」協議

結束訪中返美 王毅送機 川普：達成「非常棒」協議

特派記者廖士鋒陳熙文、編譯周辰陽／北京即時報導
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王毅到場為美國總統川普送機。 （美聯社）
王毅到場為美國總統川普送機。 （美聯社）

美國總統川普15日結束對中國的國是訪問，搭乘空軍一號專機返美。

華爾街日報報導，美國總統川普與中國國家主席習近平參觀中南海後坐下來喝茶，川普隨後向記者表示，兩人在伊朗問題上的看法「非常相似」，都希望衝突盡快結束。

川普說：「我們希望這件事結束。我們不希望他們擁有核武。」他並表示，希望荷莫茲海峽保持開放，「也希望他們把這件事結束，因為這太瘋狂了。」他還說：「他們有點瘋狂。這不好，不能這樣。他們不能擁有核武。」並指出，他已與習近平討論過伊朗問題。

南華早報報導，川普在中南海訪問時表示，「這是一次令人難以置信的訪問。我認為取得了許多非常好的成果。我們達成一些非常棒的貿易協議，這對兩國都很有利」。

在茶敘結束、準備進行工作午宴前，川普感謝習近平的款待，並再次邀請習近平於9月訪問白宮。

川普對習近平表示：「我們會是對等的，就像對等貿易一樣。」他並說：「我們會全力以赴。」他還說，希望習近平離開美國時，會像他對中國一樣留下深刻印象。

美國總統川普15日下午結束對中國訪問的行程，在北京首都機場登上美國空軍一號飛機準備離去時，由中共政治局委員王毅送機。

據央視新聞畫面，送機官員除王毅之外，還有外交部副部長馬朝旭（正部級）、駐美大使謝鋒。

川普14時22分左右登機。此前他在中南海與中國國家主席習近平進行小範圍會晤。

川普13日晚間抵達北京，當時由中國國家副主席韓正接機，至此三天兩夜行程已經結束。

王毅到場為美國總統川普送機。（圖／截自央視新聞）
王毅到場為美國總統川普送機。（圖／截自央視新聞）

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