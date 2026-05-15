分析：習近平措辭強硬反映焦慮 川普未對台灣問題讓步

●請寫圖說 川習會全球矚目，川普手上還有140億美元對台軍售尚未核准，台灣民眾也密切關注。（歐新社） epa12955801 A man sits inside a secondhand and TV repair store, with TV screens broadcasting the Beijing meeting between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping, in Taipei, Taiwan, 14 May 2026. During President Trump's state visit to China, he and Chinese President Xi are expected to discuss bilateral relations and a range of issues, notably US arms sales to Taiwan. EPA/RITCHIE B. TONGO【作者：歐洲新聞圖片社，日期：2026-05-14，數位典藏序號：20260514144940952】

川習峰會14日在北京登場，中國國家主席習近平 對台灣議題採取強硬立場，警告美國若台灣問題處理失誤，美中兩國將「發生碰撞甚至衝突」。分析人士指出，習近平的措辭反映北京對美台防衛關係日益深化的高度焦慮，而北京官方聲明的強硬語氣，也讓外界推測川普 並未在台灣問題上作出原則性讓步。

根據中國外交部發布的峰會聲明，習近平在與川普的會談中明確強調，「台灣問題」是美中關係中最重要的議題。

分析人士表示，習近平的言論反映出中國對台灣與美國之間日益密切的防衛關係感到憂慮。

美聯社報導引述非營利組織「國際危機組織」(International Crisis Group)東北亞資深分析師楊晧暐(William Yang)表示，美方若對台灣議題做出任何重大讓步，應會反映在北京的官方聲明中。他指出，「(摘要)未見相關敘述，加上(習近平)語氣相對強硬，意味川普原則上可能未對台灣議題讓步。」

楊晧暐接受彭博訪問時也說，「習近平希望在川普心中留下持久而強烈的印象，讓他明白中國將不惜一切必要代價維護其在台灣問題上的利益，」他表示，習近平實際上是在向川普釋放信號，華盛頓在台灣問題上的立場和政策，可能是決定中美關係成敗的最關鍵因素。

華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)駐台北分析師宋文笛認為，習近平對潛在衝突發出警告，意味台灣依然是中國政府的最大底線。他說，台灣是左右美中關係定位的關鍵議題，「台灣議題處理得當，我們就是朋友；處理不當，我們可能很快就會變成敵人」。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威分析，中國可能擔心川普政府在台灣議題上偏離慣用的外交措辭。他指出，美國長期以來的立場是承認中國在台灣問題上的主張，但與台灣維持非官方關係，「對習近平而言，他必須表明台灣問題在中國掌控之中，他必須展現出這種形象，否則恐招致批評」。

彭博分析認為，在稀土戰、關稅戰、伊朗戰爭之下，都使習近平更有底氣面對川普這趟來訪。