學者看川習會後效應：深層競爭仍在 但美方對中「這一事」明顯減少

美國總統川普與中國國家主席習近平14日在北京天壇。（路透）

美國總統川普 再度訪華受全球關注。中國學者認為，本次中美元首會晤氛圍積極、富有建設性。但中美關係的「中美建設性戰略穩定關係」新定位仍須後續實際行動落地檢驗；也有在美任教的中籍學者提到，美國能夠動用的全面性關稅 工具實際上已經明顯減少。

據「中國新聞周刊」公眾號，美國克里斯多夫紐波特大學（Christopher Newport University）政治科學系副教授孫太一認為，此次訪問之後，中美之間的結構性矛盾並不會消失。尤其是在關稅與科技領域，雙方依然存在深層競爭。

孫太一稱，一個重要變化在於，美國能夠動用的全面性關稅工具實際上已經明顯減少，不是過去那種可以「一攬子全面加徵」的模式。孫認為，這意味著，未來中美經貿競爭可能會更加細分化、行業化，而不是全面脫鉤。

另外，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯則向《星島日報》表示，本次川習元首會晤氛圍積極、富有建設性。會晤首次確立「中美建設性戰略穩定關係」新定位，為兩國關係確立了指導性框架，有助維繫當前雙邊階段性均衡格局，為後續關係發展注入正向動力。

復旦大學中國研究院副研究員劉典對《星島日報》分析稱，此次會晤是近年來中美關係戰略屬性最強、框架性最清晰的一次。雙方「不迴避競爭現實，也未陷入對抗敘事」，著力構建「合作優先、競爭有度、穩定可期」的相處典範。

劉典也提到，中美關係的「新定位」，仍須後續實際行動落地檢驗，尤其以台灣問題立場、經貿共識接續落實為關鍵；在中東、烏克蘭等國際議題上，協調空間相對有限，雙方短期內難有突破。

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