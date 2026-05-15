川習會／紐時：美國每射1飛彈 就更依賴中國稀土

美軍航空母艦飛行甲板上的工作人員正向一架F-35戰鬥機發出訊號。一架F-35匿蹤戰機約含有408公斤稀土元素；而美伊戰爭期間曾在荷莫茲海峽巡弋的勃克級驅逐艦，每艘則含有約2359公斤稀土元素。(路透)

川普總統與中國國家主席習近平 14日在北京舉行雙邊會談，紐約時報報導，美中關係眼前的挑戰，可能是伊朗 戰爭使得美中糾葛更深，即美國短期內仍必須依賴中國稀土，才能重新補充軍火庫存。

紐時指出，美國在對伊朗戰爭中使用大量飛彈與彈藥，導致庫存下降，引發外界質疑，美方是否仍有能力應對其他軍事行動，包括在中國對台動武時協防台灣。美方如今正著手重建軍火庫存，軍火承包商將需要大量稀土礦物與磁體，才能生產相關武器。

然而，中國主導全球稀土生產，並在過去一年祭出嚴格出口管制，除了限制向外國軍工相關企業出口，也藉此向川普政府施加政治壓力，直到美方同意降低高額關稅後才鬆手。

曾在前總統布希政府擔任貿易官員的帕迪拉(Christopher Padilla)表示，美國在伊朗戰爭中大量消耗精準彈藥，只會進一步加深中國對美國的槓桿優勢。他說，至少在未來幾年內，美國想要重建軍火庫存，「意味著我們需要取得來自中國的稀土礦物」。

帕迪拉說：「每一枚射向伊朗的飛彈，都讓我們在短期內更加依賴中國及中方的稀土資源。」

專家指出，稀土礦物對推進系統、雷達、飛彈防禦與艦載電子設備等系統都不可或缺，幾乎所有美軍先進武器平台都含有稀土元素。例如一架F-35匿蹤戰機約含有408公斤稀土元素；而美伊戰爭期間曾在荷莫茲海峽巡弋的勃克級驅逐艦，每艘則含有約2359公斤稀土元素。至於美國在伊朗戰爭中大量使用的戰斧巡弋飛彈，其導引系統同樣需要稀土礦物，但用量相對較少。

美國一直在努力尋找中國以外的稀土與磁體供應來源，但相關供應鏈可能需要多年時間才能成形。與此同時，中國加強出口管制，正對全球供應鏈造成巨大壓力。華府智庫「銀杉政策加速器」(Silverado Policy Accelerator)負責關鍵供應鏈政策的副總裁卡恩(Mahnaz Khan)指出，美國政府目前正快速推動更安全的礦物供應鏈，無論是在國內或與盟友合作方面皆然。

但她表示，如果美伊衝突持續下去，美國可能將面臨一種越發明顯的矛盾，一邊是持續擴大的國防需求，一邊是仍高度集中於中國的礦產供應鏈。

中國專家也出現類似看法。復旦大學副研究員孟維瞻受訪時表示，川普之所以可能希望延長目前的美中礦物協議，主要原因就在於美國軍工產業無法脫離中國稀土。孟維瞻認為，如果美國希望延長協議，就必須在其他領域向中國讓步，例如關稅或半導體管制。