川普稱習願協助重開荷莫茲海峽 不供武給伊朗

川習會後，川普總統(右)接受福斯專訪時透露，中國國家主席習近平(左)提出願意協助確保伊朗荷莫茲海峽航運暢通。圖為習近平以盛大儀隊歡迎川普。（路透）

川普總統與中國國家主席習近平 在北京的峰會14日落幕，川普隨後接受福斯新聞主持人漢尼提(Sean Hannity)專訪時透露，習近平提出願意協助確保伊朗荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz)航運暢通，並承諾不提供軍事裝備給伊朗。財政部長貝森特(Scott Bessent)接著證實，中國將在幕後運用北京對伊朗的影響力，推動海峽重新開放。

川普在14日播出的福斯新聞節目「漢尼提秀」(Hannity)中表示，「習近平主席希望達成協議。他說，『若我能幫上任何忙，我都願意幫忙。』任何購買大量石油的人，顯然都與他們有某種關係，但他希望看到荷莫茲海峽開放。」

川普透露，習近平承諾不會供應軍火給伊朗，「這可是重大消息，他今天說的，而且語氣非常堅定」。

但是習近平的提議似乎經過精心衡量。川普表示，習近平也告訴他，中國打算繼續向伊朗購買石油，儘管北京反對伊朗將荷姆茲海峽軍事化或實際上封鎖該海峽的任何行動。

「他說，他們從那裡購買大量石油，而且他們希望繼續這麼做，」川普表示。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，白宮官員會後發表聲明指出，中美雙方一致認為，荷莫茲海峽必須保持開放以維護能源自由流通，習近平也明確反對荷莫茲海峽軍事化，以及任何對船隻徵收通行費的行為。

不過，中國官方媒體「新華社」的會談摘要並未直接提及荷莫茲海峽，僅稱雙方就「中東局勢等國際議題交換意見」。

財政部長貝森特接受CNBC專訪時表示，重開海峽對中國的利益遠大於美國。他說：「中國有強烈動機讓海峽重新開放，我認為只要他們對伊朗領導層還有影響力，就會在幕後運作。」

能源資料署(EIA)數據顯示，中國是全球最大原油進口國，2024年約10%的原油進口來自伊朗，超過一半來自中東，而伊朗幾乎所有原油出口都銷往中國。

貝森特指出，伊朗主要出口碼頭哈格島(Kharg Island)過去三天已無油輪完成裝載，美國封鎖已讓伊朗儲油空間幾乎耗盡，迫使伊朗面臨減產壓力。他說：「船出不去，也進不來，我們從衛星照片中已看到伊朗開始減產。」

貝森特透露，中國正積極尋求替代中東能源的穩定來源，美國阿拉斯加的石油與液化天然氣出口將成為重要選項。他說：「不只中國，全球各國未來都會希望降低對中東能源依賴；放眼全球，還有哪裡比美國更穩定？」

川普對於習近平的提議給予正面評價，但國務卿魯比歐(Marco Rubio)接受「國家廣播公司新聞網」訪問時，以強硬措辭強調「美國並未尋求中國的幫助，我們不需要他們幫忙」，澄清提出荷莫茲海峽議題是為了「表明並讓中方了解美方的立場」。

不過，魯比歐坦言，習近平向川普明確表示，中國同樣反對海峽軍事化與徵收通行費。他說：「中方表示不贊成荷莫茲海峽軍事化，也不贊成收費制度，這也是我們的立場，很高興我們在這點上達成共識。」