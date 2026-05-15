川習會／川普稱中國將訂購200架波音 低於預期股價跌

川普稱中國將訂購200架波音噴射機後，因低於預期，波音股價下挫。(美聯社)

波音 執行長奧特伯格(Kelly Ortberg)等十幾位美國企業高層陪同川普 總統訪問中國，分析人士先前預計此次訪中將促成一筆波音飛機的大訂單，傑富瑞集團(Jefferies)估計訂單數量將高達500架。然而川普14日受訪時透露中國同意購買200架波音飛機，低於預期使得波音股價下挫，收跌4.73%。

路透14日引述中國海關最新資料報導，中國已延長數百家美國牛肉加工廠的對中出口許可。在過去一年、逾400家美國業者因登記到期未獲續展而失去出口資格後，此舉被視為川習會 期間釋出的善意訊號。

CNBC報導，波音近十年來一直沒有拿下中國的大筆訂單，中國一直從波音主要競爭對手空中巴士(Airbus)購買飛機。奧特伯格上個月在公司財報電話會議上表示，川習會可能為波音帶來「意義重大的機會」，其中可能包括一筆飛機訂單，他並未透露具體數量，只說「肯定是個大數字」。

路透引述知情人士透露，川習會前原本談判涉及500架波音737 MAX飛機，峰會後可能還會追加數十架價格更高的寬體飛機訂單。中國也一直在與空中巴士談判類似規模的交易。川普發言是否指「整份訂單」或只是指窄體客機、廣體客機，白宮尚未置評。

為了滿足蓬勃發展的旅遊需求，中國不得不同時向波音和空中巴士購買飛機，許多分析家認為，中國現在需要下訂多達1000架新飛機；波音和空中巴士各自的市場預測則顯示，中國到2045年至少需要9000架新噴射客機。

川普14日接受福斯新聞採訪時表示，「(習近平)今天同意了一件事，他將訂購200架飛機，200架大飛機。」川普沒有具體說明中國將從波音購買哪些機型。

這代表中國近十年來首度購買美製商用飛機。波音上次從中國獲得的大筆訂單是2017年11月川普訪華期間，當時中國同意購買300架波音飛機。此後美中關係惡化，中國自此只向波音買了51架，其中大部分是貨機。

中國航空公司購置飛機需要中央政府批准，而這通常與外交訪問密切相關，分析家指出中國歷來喜歡利用外交峰會高調宣布飛機訂單。

過去一年來，超過400家美國牛肉加工廠失去對中出口資格。這些業者原本是在2020年3月至2021年4月間獲中國核准登記，但相關資格到期後未獲展延，約占先前已登記業者的65%。

過去一年，出口中國的美牛從2022年17億美元的高峰，逐步下滑至去年的約5億美元。