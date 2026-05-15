川習會╱習畫紅線 對台問題強硬談話 川未回應

川普總統（左）14日在北京與中國國家主席習近平（右）見面，習提及台灣問題要美國慎之又慎，川普則沒有回應。（新華社）

中國國家主席習近平 14日在北京人民大會堂對美國總統川普說，台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。習表示，台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。

白宮會談摘要 完全沒提台灣

值得關注的是，習近平這段談話是在會談尚未結束前，即透過官媒新華社對外發布。

川普14日並未回答關於台灣的提問。華盛頓郵報 引述一名要求匿名的白宮官員表示，在會談中，川普並未回應習近平有關台灣的言論，而是在完全未加理會的情況下轉向下一個議題。

美方發出的會談摘要裡，則完全沒有提及台灣。

這是川普回任後首度在中國與習近平會談，時隔9年再度舉行北京川習會 。在昨天川習會期間，中國官媒就發出上述新聞稿，不同於過去川習會的會談內容，習近平對台獨的強硬講話，國際媒體普遍認為是北京對台灣問題畫紅線。

中國國家主席習近平（左）14日在會談上提出台灣問題若未處理好，恐引發美中兩國衝突。（路透）

川普並未當面回應習近平有關台灣的發言，氣氛出現緊張。（歐新社）

華爾街日報報導，習近平開場談話，令這場川普總統先前形容「可能是史上最棒峰會」出現緊張氣氛。習近平的表態符合中國長期立場，卻可能讓原本希望穩定雙邊關係的訪問氣氛變冷。

會談進行約2小時15分鐘，比過往川習會的時間更長。川普致詞時稱習近平是「偉大的領導人」，並說「有時候人們不喜歡我這麼說，但我還是要說」。習近平表示，「中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好」。

在會談進行的同時，新華社即發布通稿，指習近平在會談時強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。在通稿裡，台灣議題擺在習近平談話的最後一段，但未提及川普有任何涉台表態。

衝突、碰撞… 習措辭更趨強硬

彭博報導，習近平於2017年在北京會晤川普時並未發表如此強硬言論。習近平在與美國領袖會談時提到台灣問題並不罕見，但這次措辭格外強硬，說了「衝突」、「碰撞」與「危險」等詞。

相較習近平2017年與川普會面時，僅表示台灣問題是中美關係中最重要的核心問題，呼籲美方妥善處理台灣問題，避免干擾中美合作大局。川普當時重申堅持「一個中國政策」。

習近平說，他與川普贊同將建構「中美建設性戰略穩定關係」（strategic stability）作為中美關係新定位，將為未來三年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。「建設性戰略穩定」應是合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定。「不是一句口號，而應是相向而行的行動」。

他在會談時也指，中美兩國能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新典範等問題，並稱這是「大國領導人需要共同書寫的時代答卷」。

川習會先在俯瞰天安門廣場的紅地毯軍隊儀仗隊儀式後展開，會談內容透露主要先來自中國官方媒體與外交部，隨行採訪的西方媒體記者則在會後幾小時才收到簡短簡報。關於會議內容的更多細節來自美國企業大亨。