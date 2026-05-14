川習會談什麼？口譯人員手稿照洩端倪 關鍵詞彙全被拍

14日川習會，會談時間達2小時15分鐘。 (路透)

美國總統川普與大陸國家主席習近平 昨天上午在北京舉行川習會 ，備受國際關注，而由法新社發布的一張口譯人員手稿照片，經過放大後可以看到川習會可能觸及的重要議題關鍵字，其中涉及中東戰事的伊朗 前最高領袖哈米尼，以及荷莫茲海峽。

法新社發布一張川習會在北京人民大會堂舉行之際，口譯人員正在進行翻譯工作的照片。其中一位口譯人員桌上的手稿，經過放大後可以頗清楚的關鍵詞彙，包含：FCC（美國聯邦通信委員會）、blocking（封鎖）、中O糧、稀土、關鍵...、伊斯蘭革命衛隊、哈梅內伊（哈米尼）、霍爾木茲海峽（荷莫茲海峽）、黎巴嫩字樣。

推敲這些關鍵詞，川習會談的議題很可能包含涉及FCC業務的科技出口管制；爭議區域局勢的封鎖；可能涉及北京方面的糧食採購、稀土和關鍵礦物的管制；以及集中於中東伊朗情勢的伊斯蘭革命衛隊、荷莫茲海峽及黎巴嫩局勢的討論，透露出會談議題的重要端倪。

14日川習會會談時間達2小時15分鐘，針對台海議題，習近平向川普強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。根據北京通稿，川普未提及台灣議題。

就中美關係，習近平指出，中美兩國能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新範式（典範）？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係美好未來？這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷。「我願同川普總統共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份」。

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