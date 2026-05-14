川習會長談2小時 聚焦美中關係止跌？專家分析雙邊緊張重要來源

5月14日上午，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂與到訪的美國總統川普（左）舉行會談。（新華社）

美中峰會14日在北京登場，習近平 與川普 先談了兩小時。香港大學當代中國與世界研究中心（CCCW）創始主任李成告訴南華早報，這是「極為重要」的一天，但也直言，單靠一場峰會，無法改變兩國關係的整體走向。李成說，這次會談重要之處在於止跌，但美中之間多年累積的結構性矛盾，不會因一次見面就消失。

習近平在會中呼籲兩國做「夥伴，不是對手」，並提到修昔底德陷阱，要求美中共同承擔責任，管理彼此關係。川普這趟國是訪問是美國總統自2017年以來首次訪中，北京方面也把今年視為美中關係的重要一年。

李成指出，過去九年，美中關係經歷過不少風波，包括2020年關閉成都領事館，以及華府 一度出現要求對北京全面經濟脫鉤的聲音。他形容，這些經歷讓雙邊關係變得「非常困難，甚至帶有風險」，但他也強調，這並不代表局勢沒有任何轉機。

他認為，華府對北京的焦慮，主要來自中國實力不斷上升，而美國則同時面臨內部問題，包括政治極化、社會裂痕與自信心下滑。李成說，美國因此對中國感到「非常恐懼」，這種心理才是雙邊緊張的重要來源之一。

不過，李成也看到一些可能的變化。他說，川普稱中國是「偉大的國家」，也稱習近平是「了不起的領導人」，這種說法有助於把敘事從「把中國當敵人」慢慢拉回「把中國當朋友」的方向。李成認為，川普作為美國總統，他的定義與說法本身就具有很強影響力。

李成還特別提到人工智慧合作的必要性。他指出，美中作為 AI 領域的兩大強權，應該承擔領導責任，討論這項技術帶來的緊迫議題，尤其是軍事化風險。

李成認為，美中關係可以因為這場會談而稍微穩住，但要真正扭轉長期下滑的趨勢，仍需要更持續、更深層的互動與制度性安排。