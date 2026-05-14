川習聊的比預期久 下一站：習近平陪川普參觀天壇

習近平與川普參觀北京天壇。(路透)

白宮與中國官媒表示，美國總統川普 與中國國家主席習近平 14日在北京舉行的雙邊會談已經結束，習近平接著與川普參觀北京天壇。習近平在祈年殿迎接川普到訪，兩國元首在祈年殿廣場合影，並共同參觀祈年殿。

被問及川習會進展如何時，川普對習近平說：「這地方很棒，令人難以置信。中國很美。」

隨行記者團至少兩度高聲追問川普與習近平是否在會中談及台灣議題，但兩人在步向天壇前均未作回應。川普隨後被問及會談進展時則表示：「等等。」

美聯社與中國央視新聞報導，川普與習近平在會中討論貿易、台灣，以及其他美中關係中的分歧議題，整場會談持續超過2小時15分鐘，多於預期。去年川習在南韓 釜山峰會進行約1小時40分鐘。

根據央視新聞，習近平與川普會談期間，也會見隨同川普訪中的美國企業界人士。川普表示，此行帶來多位美國工商界傑出代表，這些企業都尊重並重視中國，「我鼓勵他們拓展對中合作。」

川普並逐一向習近平介紹隨行企業家。多名美國企業家則表示，高度重視中國市場，希望深耕中國業務，進一步加強對中合作。

習近平則說，美國企業長期深入參與中國改革開放，雙方都從中受益。他並表示，中國開放的大門只會愈開愈大，中方歡迎美國對華加強互利合作，相信美國企業在中國將擁有更廣闊發展前景。

美國總統川普與中國國家主席習近平14日在北京舉行的雙邊會談已經結束，整場會談持續超過2小時15分鐘，時間長於預期。川普與習近平隨後一同前往天壇，但未回應媒體提問兩人是否討論台灣議題。