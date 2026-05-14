川習會登場 習談台灣：處理不好 中美就會碰撞

美中兩國領導人川普（右）、習近平（左）14日在北京會面，兩人上次見面是2017年川普第一個總統任期。（美聯社）

美中兩國領導人「川習會 」14日在北京人民大會堂登場，據央視報導，中國國家主席習近平 提及，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。

習開場就對川普 提3問 川：美中會有極佳未來

習近平也向川普提出三問，包括中美能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係的範式，這是大國領導人需共同書寫的時代答卷。

川普致詞時說，他與習的關係極好，遇到問題可立即透過熱線解決，美中關係會有極佳未來。

中方代表，左起：國家主席習近平、外長王毅、國防部長董軍、財政部長藍佛安。(路透)

美方代表，右起：白宮副幕僚長米勒、國防部長赫塞斯、國務卿魯比歐、川普總統、駐美大使龐德偉、財長貝森特、貿易代表葛里爾等。(路透)

習近平表示，當前百年變局加速演進，國際形勢是變亂交織，世界走到新的十字路口。他提出三問，兩國能不能跨越所謂的「修昔底德陷阱」，開創大國關係的範式，能不能攜手應對全球挑戰，為世界注入更多的穩定性，能不能著眼兩國人民的福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係的美好未來？「這些可以說是歷史之問、世界之問、人民之問，也是我同您作為大國領導人需要共同書寫的時代答卷」。

習近平先發言指出，中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好。雙方應當做夥伴而不是對手，相互成就、共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。兩國和則兩利，鬥則俱傷，讓2026成為中美兩國歷史性、標誌性年份。

川普隨後致詞稱，他與習兩人私人關係良好。他並稱讚習近平是偉大的領導人，川普強調，他率領的代表團還有美國企業頂尖企業家組成，他很期待雙方的會談溝通。

川普指出，當兩國遇到問題，他會致電習近平，或者習近平會致電川普，迅速解決問題；川普表示，美中將會有極佳的未來。

川普稱讚習近平是偉大的領袖，並指出，雖然有人不喜歡川普這樣說，但他不避諱這麼說，因為這是事實；川普說，他只會說實話。

川普說，與習近平做朋友是他的榮幸，美中將會有前所未有的好關係。

川普總統的車隊在抵達北京天安門廣場後，川普下車先與中方人員握手致意。而習近平則在儀式中，在紅毯上與川普握手，歡迎這位白宮主人到來，兩人並肩參加歡迎儀式。下午參觀天壇，中方晚間則以國宴招待川普一行。

雙方一小時的會談，備受矚目的議題，預期將涉及兩國經貿、伊朗，也可能談及台灣問題。這是全球前兩名經濟體領袖的會晤，美中兩國也是川普口中的G2。

中方上桌代表除習近平外，還有外交部長王毅、國防部長董軍、財政部長藍佛安等；美方代表除川普外，有國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、財政部長貝森特等。

美總統訪中 首見防長陪同

川普於美東時間12日搭乘空軍一號出發，陣容龐大，國防部長赫塞斯也罕見陪同。這是自1972年美國前總統尼克森訪中以來，首次有美國總統帶著國防部長一起訪中。

重量級商界領袖隨行訪問

隨行企業界包括特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克等多位重量級商界領袖，Nvidia(輝達，或譯英偉達）執行長黃仁勳在最後臨時加入、在阿拉斯加與出訪團會合。

空軍一號於13日晚間約7時50分抵達北京首都機場，由中國國家副主席韓正、中國駐美大使謝鋒、中國外交部副部長馬朝旭，以及美國駐中國大使龐德偉等人迎接。川普步出空軍一號、踏上紅地毯，接受小朋友獻花，以及中國青年和樂儀隊的列隊歡迎，隨後前往北京四季酒店。

時隔9年，川普總統再度訪問中國，與中國領導人習近平會談，這也是川習第7度會面。代表團13日飛抵北京，中方派出國家副主席韓正（紅毯右二）接機。（路透）

中國高規格 國家副主席接機

此次川普由韓正接機，規格創下雙方關係下降以來首次。此前雙方關係融洽時，柯林頓1998年訪問北京，由時任國家副主席胡錦濤接機、2009年歐巴馬訪問北京時，則由時任國家副主席習近平接機。至於上次有美國總統訪問中國是在9年前，當時為川普接機的是剛當選的中共政治局委員、國務委員楊潔篪。