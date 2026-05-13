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評／川習會開始 川普急著否認的包袱 與主動掀開的牌

3問川普如何跨越「修昔底德陷阱」習近平說的是什麼意思

記者陳熙文廖士鋒／北京即時報導
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中國國家主席習近平（左）在北京人民大會堂與來訪的美國總統川普握手。(路透)
中國國家主席習近平（左）在北京人民大會堂與來訪的美國總統川普握手。(路透)

中國國家主席習近平與美國總統川普14日上午在北京人民大會堂舉行會談，習近平對川普提出三問，包括中美能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係的範式（典範），習近平說，這是大國領導人需共同書寫的時代答卷。

習近平致詞時表示，「尊敬的特朗普（川普）總統先生，很高興同你在北京見面，這是你時隔9年再次訪華，我們的會面現在可以說是舉世矚目，當前百年變局加速演進，國際形勢是變亂交織，世界走到新的十字路口」。

他提到，中美兩國能不能跨越所謂的「修昔底德陷阱」，開創大國關係的範式（典範），能不能攜手應對全球挑戰，為世界注入更多的穩定性，能不能著眼兩國人民的福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係的美好未來？「這些可以說是歷史之問、世界之問、人民之問，也是我同您作為大國領導人需要共同書寫的時代答卷」。

接著習近平指出，「今年是美國獨立250周年，我向你和美國人民表示祝賀。我始終認為，中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好，雙方合則兩利、鬥則俱傷，應當做夥伴而不是對手，相互成就，共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。」

習近平最後提到，「我期待著同總統先生就事關兩國和世界的重大問題交換意見，共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份」。

習近平致詞後換川普致詞，他表示與習近平的關係極佳，兩人互動融洽，且在遇到困難的時候願意一起合作解決問題；川普指出，當兩國遇到問題，他會致電習近平，或者習近平會致電川普，迅速解決問題；川普表示，美中將會有極佳的未來。

川普：榮幸與習近平做朋友 美中關係將前所未有好

川普稱讚習近平是偉大的領袖，並指出，雖然有人不喜歡川普這樣說，但他不避諱這麼說，因為這是事實；川普說，他只會說實話。

川普說，美國有最頂尖的企業家，這次他們邀請前30大的企業家一起同行訪問北京，他們也都期待與中國貿易、做生意，並表示，美國也會提供對等的待遇；川普並稱，有人說這可能是最盛大的高峰會，指美國國內都在討論。

川普說，與習近平做朋友是他的榮幸，美中將會有前所未有的好關係。

在會談前，習近平於人民大會堂東門外廣場舉行歡迎儀式，歡迎川普，川普車隊到達後，兩人檢閱中共軍隊的儀仗隊、分列式，官方也準備了禮炮鳴放，川習二人互動頗多。

出席川習會的人員，中共方面除習近平還有政治局常委蔡奇、政治局委員王毅與何立峰、防長董軍、商務部長王文濤、發改委主任鄭珊潔等，美方則有川普、美國國務卿魯比歐、財長貝森特、戰爭部長赫塞斯、駐北京大使龐德偉等人。

新聞辭典：修昔底德陷阱

「修昔底德陷阱」是古希臘歷史學家修昔底德針對強國崛起提出的觀點，指當一個存在多年的強國，無法容新強國的崛起，但新強國又力爭出頭，彼此不能相容，就可能掉入戰爭的陷阱。

哈佛教授艾利森總結過去500年的歷史，認為歷史曾出現過16次國家崛起、撼動既有強權的例子，其中只有四次和平落幕，另12次最終導致戰爭，兩敗俱傷。中美貿易戰開打後，習近平多次提及「修昔底德陷阱」。

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