POLITICO：川普獨斷對中政策 共和黨鷹派噤聲

美國總統川普14日訪問中國，在北京人民大會堂前與中國國家主席習近平握手。(路透)

美國總統川普 14日在北京與中國國家主席習近平 舉行峰會，美國政治新聞網站POLITICO指出，共和黨 過去警告與北京打交道風險的聲音如今幾乎消失，這種沉默反映出川普壓制共和黨對中正統路線的結果，也沖淡了多年來從科技到國防等議題上的鷹派政策立場。

POLITICO說，即使美國國會警告相關技術可能帶來間諜風險，川普仍批准向中國出售先進人工智慧（AI）晶片；儘管情報界表達憂慮，他也簽署協議，讓中國創辦的TikTok繼續在美國營運。此外，最新版《國防戰略》放棄過去對中國的強硬措辭，改採較為和緩的語氣，將重點轉向保護美國本土。

如今，川普率領科技業高層、家族成員與內閣官員赴北京與習近平舉行高風險峰會，希望在科技、貿易，甚至台灣議題上與中國達成新協議。美國政府與國會山莊內部的共和黨高層則大多選擇噤聲，轉而接受川普推動與中國深化合作的方向。

曾在布希政府任內擔任國防部官員、並擔任過美中經濟暨安全檢討委員會委員的卜大年（Dan Blumenthal）指出，「川普才是最大的對中鴿派」。他說：「川普想要穩定，對中國實力印象非常深刻，也不認為美國目前有能力贏得戰略競爭。」

相較於川普第一任期，如今的轉變十分明顯。川普在峰會前甚至表示，將與習近平討論美國對台軍售問題，形同打破過去七屆政府「不就對台軍售徵詢北京意見」的長期慣例。白宮內部過去可能反對調整對中政策的聲音如今也已消失。從前國安顧問麥馬斯特、波頓到前CIA局長龐培歐等對中鷹派，都已退出決策核心，改由國防部長赫塞斯、副總統范斯及白宮AI顧問薩克斯（David Sacks）等傾向配合川普「優先與北京達成協議」路線的人士取代。

白宮主張，川普正在扭轉歷任總統對中國的錯誤假設。五角大廈則未回應置評請求，但國防部高層內部仍普遍認為，中國依然是美國面臨的最大軍事威脅。川普政府官員近來也推動多項抗衡中國的措施，包括支持美國本土新創企業，以降低美國對中國稀土與無人機技術供應鏈的依賴，部分國會議員也仍對川普的做法保持警惕。

然而，曾在拜登政府負責五角大廈印太安全事務的瑞特納（Ely Ratner）認為，雖然中國曾是川普第一任期外交政策的核心議題，但川普第二任期政府內部對中國的看法更加分歧。他說：「這些因素共同形成了現在較為柔和的中國政策。從理念上來看，這個團隊似乎傾向以更具妥協性的方式對待中國。」

許多共和黨對中鷹派人士即使過去曾表達憂慮，如今似乎也選擇支持川普。但當川普與習近平面對面會談時，外界的建議或許已不重要。

卜大年表示：「川普總統信心大增，也不太願意聽取顧問意見，政策制定過程因此出現變化。」他說：「能影響決策的意見變少了，所有為川普效力的人都知道，最後做決定的人會是他，尤其是在中國議題上。」