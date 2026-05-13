川習會定正面基調 黃仁勳說「兩人了不起」馬斯克盼「完成好事」

黃仁勳在北京告訴記者，「會談進展非常順利」。(美聯社)

美國總統川普 周四和中國國家主席習近平 舉行高峰會談，川普說兩國擁有「非常美的未來」，習近平則強調夥伴關係勝於競爭對立，為近十年來首位在任美國總統訪問北京定下正面基調。

兩位領導人周四上午在天安門廣場旁的人民大會堂會面，習近平在開場致辭中說：「我們應該是夥伴，而不是對手。我們應該相互成就、共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。」

川普在習近平致辭後發言，對所受到的接待表示讚揚，並稱習近平是「偉大的領導人」。他說：「中美兩國的關係將比以往任何時候都要好。」

美中領導人周四人民大會堂會談。(路透)

川普也特別點出隨行的商界代表團，包括輝達（NVIDIA）的黃仁勳和特斯拉的馬斯克。他說，這些美國企業領袖「今天來此，是向您和中國表達敬意，他們期待貿易合作和商業往來，而我們這邊也會完全對等回應」。

川習會 的具體成果要等到會談結束後才會明朗，但議程預計涵蓋貿易、關稅、台灣和伊朗。川普將馬斯克和黃仁勳等美國企業執行長納入代表團，並表示首要任務是要求習近平撤除貿易壁壘。

川普在社群媒體上寫道：「我將請求習近平主席——一位非凡卓越的領導人——『開放』中國，讓這些傑出人士得以發揮所長，協助中華人民共和國更上一層樓。」

黃仁勳在北京告訴記者，「會談進展非常順利」。他說：「習近平和川普總統了不起（incredible） 。」特斯拉執行長馬斯克則告訴記者，他希望在此行「完成很多好事」。