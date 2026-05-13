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川習會定正面基調 黃仁勳說「兩人了不起」馬斯克盼「完成好事」

評／川習會開始 川普急著否認的包袱 與主動掀開的牌

川習閉門會開始 習近平提「修昔底德陷阱」川普讚習偉大領導人

編譯盧思綸／即時報導
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中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）14日在北京舉行雙邊會晤。(路透)
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）14日在北京舉行雙邊會晤。(路透)

美國總統川普與中國國家主席習近平14日在北京舉行雙邊會晤。兩人在閉門會議前先後致詞，習近平強調中美應避免走向強權衝突、做夥伴而非對手；川普則大讚兩人關係「非常好」，稱美中關係將「比以往任何時候都更好」。

CNN報導，閉門會議前，習近平首先致詞，他形容全球局勢動盪，世界已「來到新的十字路口」。

習近平表示，當前的問題是「中國與美國能否超越所謂的『修昔底德陷阱』，開創大國關係的新典範」。修昔底德陷阱（Thucydides Trap）是指當崛起中的強權威脅既有強權時，雙方容易走向衝突的傾向。

中國國家主席習近平與美國總統川普14日在人民大會堂舉行閉門會議。(路透)
中國國家主席習近平與美國總統川普14日在人民大會堂舉行閉門會議。(路透)

中國國家主席習近平與美國總統川普14日在人民大會堂舉行閉門會議。(路透)
中國國家主席習近平與美國總統川普14日在人民大會堂舉行閉門會議。(路透)

習近平說：「我們應該做夥伴，而不是對手；彼此成就、共同繁榮，為新時代大國相處開創正確之道。」

習近平也祝賀川普與美國迎來獨立250周年，且他認為「兩國共同利益多於分歧」，「穩定的雙邊關係有利於世界，中美合則兩利，鬥則俱傷」。他說，期待與川普展開討論。

紐時指出，習近平在對川普的開場致詞中，並未提及伊朗或其他全球衝突，而是聚焦於穩定雙邊關係的廣泛呼籲。

川普在開場致詞中表示，今天能與習近平會面是「一項榮幸」。他說，兩人一直相處得很好，即使遇到困難也能化解，「我會打電話給你，你也會打電話給我。外界不知道的是，每當我們碰到問題，總是很快就把它解決掉。」

川普接著稱讚習近平是「偉大的領導人，有些人不喜歡我這麼說，但我還是要說，因為這就是事實」，並說這次訪中帶來「世界上最頂尖的企業領袖」，在場都是各企業最高層，他說：「我不要這些公司裡的第二號或第三號人物，我只要最頂尖的人，他們今天來到這裡，向你、向中國致意」。

川普還表示，有些人稱這場會晤是「史上規模最大的峰會」，他非常期待接下來的討論，並對習近平說：「能和你會晤是我的榮幸，能成為你的朋友是我的榮幸。」

川普說，美中關係將會「比以往任何時候都更好」。

習近平 川普

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