對台問題「戰略模糊」美措辭如履薄冰

美國總統川普（左）2025年10月30日與中國國家主席習近平（右）在釜山舉行雙邊峰會。(美聯社)

美國的「一個中國」政策在維護台灣安全與主權的同時，也避免對台做出過度承諾，並盡量不刺激北京。隨著美國總統川普本周訪中、與中國國家主席習近平 舉行峰會，建立在「戰略模糊」上的美國台海政策，可能再度成為焦點。

美聯社報導，1949年國共內戰結束後，即使蔣介石領導的國民政府已撤退到台灣，美國仍持續承認其代表中國。直到卡特政府與中國祕密談判數月，並於1979年與北京達成協議後，美國才開始遵循「一個中國」政策。但卡特後來仍表示，這項安排「並未阻止」未來總統或國會「甚至為了保護台灣而開戰」。

根據「一個中國」政策，美國認知中國主張台灣是中國一部分的立場，也與台灣維持非正式關係。這套政策刻意保持模糊，建立在所謂「戰略模糊」（strategic ambiguity）之上。亦即，美國同意確保台灣擁有自我防衛資源，以因應中國若試圖單方面以武力改變現狀，但並未明確說明，一旦北京動武，美方會軍事介入到何種程度。

近50年來，美國歷屆總統在相關議題上的措辭始終如履薄冰，因為即使只是闡述美國台海政策時出現微小口誤，也可能引發地緣政治緊張。

曾任美國國防部助理部長的奈伊（Joseph Nye）1995年被中國官員問到，美方將如何應對台海危機，奈伊當時表示：「我們不知道，你們也不知道。」

曾在柯林頓任內擔任白宮發言人的麥卡里（Mike McCurry）則說：「核心概念就是，堅守那些經過精心設計的措辭，不要偏離。因為有太多人正在聆聽與關注。」

雖然美國前總統老布希與歐巴馬等人始終謹慎拿捏措辭，但多位美國總統過去都曾在台灣政策上「踩線」，引發外交補救。例如拜登就曾四度暗示中國若入侵台灣，美國將軍事介入，迫使白宮官員事後澄清，美方並未改變數十年來的政策。

川普2016年當選後，也曾與時任總統蔡英文通話，那可能是1979年美國與中華民國斷交後，首次有美國準總統與中華民國總統直接通話。

曾在多個民主黨政府擔任國務院、五角大廈與白宮發言人的柯比（John Kirby）表示：「關鍵就在於字句的精確性。談到台灣時，措辭必須極度精準，因為坦白說，風險實在太高。」

不過，曾在川普第一任期擔任國務卿龐培歐（Mike Pompeo）首席中國政策顧問、現任哈德遜研究所中國中心主任的余茂春（Miles Yu）認為，台灣問題相關論述之所以經常出現誤解與失言，是因為許多概念本身就是中國設下的「概念陷阱」。

他說：「你無法解釋本來就無法被解釋的事情。」

余茂春長期主張，美國應更明確表態會防衛台灣，也認為「一個中國」政策或北京所稱的「一個中國原則」，本質上完全是中國塑造出來的概念，「中國高層從來不認為，美國是否會協防台灣存在任何模糊空間。」

余茂春認為，美國長期以來一直依據中國威脅程度制定防衛台灣方案，而華府多年來在台海局勢升溫時多次調動軍力，也證明了這點。

如今，川普政府仍強調政策未變，但對外界認為談論台灣時必須進行「文字體操」的說法不以為然，並指出川普任內已批准多筆對台軍售。即便如此，要完全說對仍不容易。

柯比表示：「任何當過國務院、五角大廈甚至白宮發言人的人都知道，只要談到台灣議題，你一定會看筆記，不會即興發揮。」但他也坦言，自己曾因「太有自信」沒有照稿念，結果錯誤描述政策，引發「一場小風波」。

柯比說，一旦出現重大失言，美國政策官員通常會立刻表達不滿，而且毫不客氣，「你會被強烈要求立刻發聲明更正。」