我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一周誤下單10次」 小心Amazon這項新功能

直播／習近平舉行儀式迎川普 川習會預計談6重點

記者之眼／美中交手 德州撲克vs.功夫棋

特派記者陳熙文／北京報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普到訪，北京的安保明顯加強，圖為為川普開道的警方摩托車隊。(歐新社)
川普到訪，北京的安保明顯加強，圖為為川普開道的警方摩托車隊。(歐新社)

13日早上尖峰時刻已過，北京的車流仍從二環塞到東三環。「平時不會這樣塞的。」出租車師傅的手握在方向盤上、絮絮叨叨地念著。

時隔九年再有美國總統訪問中國，不僅是美國總統川普暌違多年再度造訪，也是全球翹首以盼的大國破冰之旅。

川普的到來，對在地人來說是一點一點的「不方便」，是一路口一警哨的維安升級、是暫時關閉的天壇公園，還有美國大使館周邊住戶的警戒盤查，幫忙倒數美國元首久違的國事訪問。

正值時局動盪之際，川習會面牽動國際大局走勢，受到全世界的引頸關注，不過，北京市民眼裡卻相對冷靜。「特朗普（中國對川普的譯名）做太久了！」在地人脫口而出，透露出興趣缺缺。北京人私下給川普的外號叫「不靠普」，比起美國華爾街賜名的「TACO」有過之而無不及。

既然都不靠譜了，還能給什麼期待？這是場充滿不確定性的元首會面，不只談判的內容，所有事情在最後一秒都存有變數，像是Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳最後一刻才登上空軍一號。種種不確定性，加上川普出爾反爾、不可預測的風格，令人懷疑兩國能否找到交集。

有人說，中國在下一盤功夫棋，美國則在打德州撲克，前者謹記大局觀，準備長期抗戰，後者永遠在虛張聲勢。兩位元首、兩種戰略，策略不同、贏法也不同，能取得共識嗎？

13日晚間，川普抵達北京步出空軍一號，中方接待的規格更勝2017年。就算多數北京市民對川普的訪問冷眼旁觀，但也有數百名民眾守在川普下榻的北京四季飯店之外，想要一睹川普丰采。

川普到訪，北京市民聚集在機場外面，準備一睹空軍一號專機降落的身影。(美聯社)
川普到訪，北京市民聚集在機場外面，準備一睹空軍一號專機降落的身影。(美聯社)

川普到訪，北京的安保明顯加強，圖為為川普開道的警方摩托車隊。(美聯社)
川普到訪，北京的安保明顯加強，圖為為川普開道的警方摩托車隊。(美聯社)

川普 德州

上一則

對台問題「戰略模糊」美措辭如履薄冰

下一則

「我像『小鬼當家』主角」范斯白宮看家 川普已留接班指示信

延伸閱讀

川普時隔9年再訪北京 港媒：中方高規格禮遇但已無不切實際幻想

川普時隔9年再訪北京 港媒：中方高規格禮遇但已無不切實際幻想
川習將會 北京防彈車「野獸」、末日飛機現身 文博場館閉館

川習將會 北京防彈車「野獸」、末日飛機現身 文博場館閉館
川普訪中進入倒數 老交情面臨新考驗

川普訪中進入倒數 老交情面臨新考驗
川習談判不掀底牌 科技出口、稀土管制將留一手

川習談判不掀底牌 科技出口、稀土管制將留一手

熱門新聞

美國國務卿魯比歐12日在白宮。(歐新社)

魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套

2026-05-12 23:04
川普總統(前中)抵達北京，中國國家副主席韓正等人接機。(美聯社)

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

2026-05-13 08:48
輝達執行長黃仁勳。 (路透)

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

2026-05-13 00:28
川普登上空軍一號準備前往中國。(路透)

白宮證實黃仁勳隨川普前往北京 最後一刻登上空軍一號

2026-05-12 22:27
一名警察在北京首都國際機場守衛，等待美國總統川普抵達。(歐新社)

防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

2026-05-13 09:04
川普總統(左)抵達北京，接機陣容浩大。右為馬斯克。(美聯社) 美國聯合通訊社

川普空軍一號抵達北京 接機陣容曝光

2026-05-13 08:02

超人氣

更多 >
魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套

魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套
川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇
兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法
為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電
防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電