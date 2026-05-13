直播／習近平舉行儀式迎川普 川習會預計談6重點

習近平在人民大會堂迎接川普，兩人握手。（路透）

美國總統川普 與中國國家主席習近平 預計北京時間今日上午在北京舉行峰會，台灣、伊朗 戰爭、關稅、稀土、AI與中國採購承諾等議題，料將成為這次川習會 的關鍵議程。

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川普對台論述與軍售立場

台灣議題是美中最敏感且可能引發衝突的議題之一。北京希望美方對台灣的論述從「不支持台獨」轉向更強硬的「反對台獨」。美方官員稱，這次峰會預料不會改變對台政策。不過，川普已表示會與習近平討論對台軍售，此舉可能違背美國前總統雷根時期對台六項保證中，在美國對台軍售一事上不事先徵詢北京的長年外交慣例。

尋求中國協助施壓伊朗與俄羅斯

伊朗戰爭已成為美中新的緊張焦點。川普面臨結束伊朗戰爭與能源危機壓力，而油價飆升與伊朗石油出口受阻，也讓中國有動機推動停火。

彭博指南，川普料將要求習近平說明中國與伊朗的關係，包括中國購買伊朗石油、對伊朗提供外交支持，以及美方質疑北京對德黑蘭的潛在軍援。

另外，川普政府近期制裁中國獨立民營煉油廠，試圖重創伊朗經濟；北京則啟用國內政策保護中國企業，要求業者無視美國制裁，且要求美方不要把伊朗停火破局責任「甩鍋」給中國。

紐時指，川普可能尋求北京協助施壓俄羅斯，使烏克蘭戰爭走向外交談判。

美國調降對中關稅空間有限

美中去年10月達成貿易休兵，但雙方關稅仍未取消，料將尋求延長這段休戰期。

不過，川普關稅近月因美國法院裁決多次變動，原本20%的對中關稅與後續新增的全球10%關稅，都先後遭法院判定違法。川普政府已提出上訴，並準備透過新的貿易案件另行加徵關稅，包括涉及強迫勞動與工業生產的調查。

紐時指中方將在會談中爭取降低關稅，但美國降稅空間有限，因為若中國適用稅率低於其他國家，恐被視為對美國最大貿易對手過度讓步。

中國採購承諾成川習會可能成果

川普政府希望中國比照日本、南韓，透過投資美國或擴大採購美國商品回應貿易要求，川習會可能促成中國承諾購買波音客機、農產品、能源等。

美方這次聚焦「5B」：波音（Boeings）、大豆（beans）、牛肉（beef）、貿易委員會（Board of Trade）與投資委員會（Board of Investment），盼把美中貿易往來制度化，特別是恢復並擴大中國對美國農產品採購。不過，投資談判進展較慢，中方目前尚無大型對美投資新計畫。

稀土供應是川習會攻防焦點

中國掌握全球稀土與稀土磁鐵生產主導權，是北京對華府的重要籌碼。

美國希望確保穩定取得稀土及其他受中國出口管制的材料，但即使去年10月協議後稀土貿易量回升，仍低於管制前水準。

紐時指川普政府預料將要求中國放寬管制，並延長稀土出口許可期限。彭博報導，美國要削弱中國在稀土開採與加工上的主導地位，可能還需要數年時間。

北京則不太可能放棄稀土籌碼，雖推動一般許可證簡化審批，但全球買家仍抱怨核准速度緩慢，實際效果仍不明朗。

擬設立溝通機制對話AI問題

川習可能討論建立定期溝通機制，持續協商AI相關問題。

美方料將提出對中國AI發展的疑慮，尤其擔心中國開發者利用美國先進AI平台輸出，以低成本訓練或打造競爭系統，因此白宮已採取措施防堵「對抗性蒸餾」（adversarial distillation），即防堵各種違規洗模型作法。

雙方在市場准入、AI企業交易與高階晶片出口上也存在摩擦。中國不滿美國限制輝達等先進晶片輸中；且在美方允許輝達對中出售H200晶片後，北京至今仍未採購。美方則關注中國限制外國企業接觸中國AI技術與市場。