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川習會前 美退將撰文：台灣是模範盟友 非交易籌碼

中央社13日即時報導
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美國總統川普抵達中國，即將與中國國家主席習近平會面。（路透）
美國總統川普抵達中國，即將與中國國家主席習近平會面。（路透）

在美國總統川普即將與中國國家主席習近平會面之際，美國退役海軍少將蒙哥馬利撰文表示，台灣是「模範盟友」，並非交易籌碼，若以台灣的安全交換北京的空洞承諾，將是史無前例的戰略失誤。

蒙哥馬利（Mark Montgomery）在華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）網頁發表題為「台灣是『模範盟友』，並非交易籌碼」（Taiwan is a‘model ally,’not trade bait）的文章。

他指出，台灣具備川普所稱理想盟友的一切條件。台灣投入前所未有的資金強化自身防衛，其中包含數十億美元採購美製武器，同時也是全球最先進半導體晶片的製造重鎮，這些晶片支撐美國商業產品與尖端武器系統，包括F-35匿蹤戰機。

他提及，隨著川普本週前往北京與習近平舉行峰會，問題在於美國總統是否會承認台灣為「模範盟友」（川普政府已將此稱呼用於以色列及韓國等國），並拒絕北京提出的貿易承諾，以台灣安全作為交換條件，換取習近平的空洞承諾，例如增加進口美國商品，或允許美國企業購買中國幾近壟斷供應的關鍵礦物。

蒙哥馬利寫道，台灣展現美國夥伴關係可帶來的成功成果。台灣擁有2300萬人口，是自由民主社會，舉行自由公平選舉、政權和平轉移、擁有司法獨立與新聞自由，同時具備活躍公民社會，持續選擇自治，而非被納入中國體制。

他指出，相較之下，中國對香港的統治已顯示統一的可能樣貌，這種對比極其鮮明。在全球自由國家與威權政體競爭之際，台灣正代表美國希望建立並維繫的世界秩序。

蒙哥馬利提到，在經濟層面，台灣對美國繁榮的貢獻至關重要，若失去台灣將對美國經濟各領域造成衝擊，台積電與聯電兩家公司合計佔全球晶圓代工市場近3/4的份額，其中台積電單獨生產約全球9成最先進邏輯晶片。

他還指出，中國共產黨急於使台灣屈服，台灣的存在本身即象徵中國人民可以同時擁有自由與繁榮。中國人民解放軍每日對台灣軍隊與海巡施壓與挑釁，但台灣維持專業應對，未要求美軍介入每次衝突。

中國外交官員已在川習會前明確表示，希望川普在台灣議題上讓步，並強調台灣問題屬於中國「核心利益」，美方遵守一中原則是穩定關係的前提。習近平可能以貿易協議與稀土合作為誘因，交換美方限制軍售或表態反對台灣獨立。

蒙哥馬利表示，川普應認清台灣才提供更優越的交易條件。台灣已履行美方對盟友的期待：若以台灣的安全交換北京的空洞承諾，將是史無前例的戰略失誤，所有關注此次峰會的美國盟友，從東京、首爾到華沙與塔林，都將對此記憶深刻，延續數代之久。

川習會 習近平 川普

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