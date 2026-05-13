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尼克森後首見：川普帶防長赴中國 打破數十年外交慣例

川習會前哨戰 何立峰、貝森特首爾磋商 歷時3小時結束會談

記者陳湘瑾／即時報導
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川習會前一天，中國國務院副總理何立峰（中）13日前往南韓仁川國際機場的貴賓室會見...
川習會前一天，中國國務院副總理何立峰（中）13日前往南韓仁川國際機場的貴賓室會見美國財長貝森特。（歐新社）

在14日上午中美元首「川習會」登場前，由美國財政部長貝森特、中國國務院副總理何立峰領導的貿易談判代表，13日在首爾展開會談，據報雙方在歷經約3小時的會談後，結束本輪貿易談判。

彭博報導，在這場持續約3小時的會談中，伊朗戰爭以及雙邊貿易的最新發展，可能是議程中的主要議題之一。會談於當地時間下午3時50分左右結束。雙方團隊上一次面對面會談是在2個月前的巴黎，當時距離美國與以色列攻擊伊朗不久。

韓聯社報導，貝森特和何立峰13日中午12時30分左右在仁川國際機場貴賓室會晤。會談現場戒備森嚴，通往貴賓室的出入口和通道均被管控，嚴禁媒體記者靠近。在美中領導人14日將在北京舉行會談之際，預計雙方就會談議題進行最終協調。

南韓政府表示，美中兩國將南韓作為首腦會談前期協商地點，體現其對南韓政府「務實外交」的信任與支持。

中國外交部發言人郭嘉昆13日下午在例行記者會上表示，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，中方歡迎川普對中國進行國事訪問。訪問期間，兩國元首將就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。

他續指，中方願同美方一道秉持平等、尊重、互惠的精神，擴大合作，管控分歧，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和確定性。

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