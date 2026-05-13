尼克森後首見：川普帶防長赴中國 打破數十年外交慣例

美國國防部長赫塞斯12日在華府國會山莊出席參院撥款委員會國防小組委員會聽證會，就總統川普提出的2027財年國防部預算案作證。（路透）

美國白宮表示，國防部長赫塞斯 12日下午與總統川普 一同搭乘總統專機「空軍一號」前往北京，也成為數十年來首位陪同現任總統赴中國進行國是訪問的五角大廈 首長，罕見打破長期以來的外交慣例。

南華早報13日報導，過去歷任美國防長通常都是單獨安排訪中行程。根據統計，這是自1972年前總統尼克森歷史性訪中以來，首次有美國總統帶著國防部長一同訪問中國；這也將是赫塞斯就任後首次訪中，同時是近8年來首位訪中的美國國防部長。上一位訪中的美國國防部長是馬提斯（James Mattis），他於川普第一任內的2018年6月訪中，並與中國國家主席習近平會面。

赫塞斯當天登上空軍一號前，上午才剛赴參議院作證，為白宮上月初提出的1.5兆美元軍事預算案辯護，並面對參議員針對伊朗戰爭提出的尖銳質詢。五角大廈官員與美軍將領隨後在國會就預算案作證時，也將中國解放軍列為主要競爭對手。多名官員表示，美軍在印太地區的首要任務是「嚇阻中國」。

赫塞斯與中國國防部長董軍此前僅曾於2025年10月31日在馬來西亞舉行的東協防長擴大會議（Asean Defence Ministers' Meeting-Plus）場邊會面一次。目前仍不清楚赫塞斯此次陪同川普訪中是否會與董軍會面，是否代表中美雙方高層軍事交流進一步恢復也仍有待觀察。