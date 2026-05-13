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港媒曝黃仁勳訪中真正目的 分析：美不會放寬輸中高階晶片禁令

編譯盧思綸／即時報導
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輝達執行長黃仁勳4日在加州一場論壇發表演講。(路透)
輝達執行長黃仁勳4日在加州一場論壇發表演講。(路透)

香港南華早報13日報導，Nvidia輝達執行長黃仁勳最後一刻加入美國總統川普訪中行程，有專家指出，這更像是黃仁勳積極遊說的結果，不代表華府輸中高階晶片管制的立場轉向。可是，川習談判桌上仍有一項攸關輝達的關鍵議題，即是H200晶片在中國市場的命運；自華府准許輝達有條件對中出售H200以來，北京至今仍未採購。

白宮11日公布川普訪中行受邀的商界名單，17名美國商界高層中未見黃仁勳，引發外界揣測華府對放寬部分科技出口管制的意願有限。黃仁勳12日被白宮記者目擊在阿拉斯加登上空軍一號，隨後川普發文證實「很榮幸邀請黃仁勳」。

路透報導，川普是看到媒體報導黃仁勳未受邀後，12日最後一刻打電話給黃仁勳，邀他加入訪中行程。 黃仁勳隨後趕往登機。

南華報導引述研究機構Gavekal Technologies分析師卡瓦賈（Laila Khawaja）表示，黃仁勳臨時加入更多反映黃仁勳「遊說努力」的成果，而非華府議程出現轉向。

卡瓦賈指出，科技出口管制是複雜且政治敏感的項目，不太可能在一場短暫峰會期間取得重大突破。北京幾乎肯定會提出科技管制問題，但華府撤回限制的可能性仍低。

儘管如此，卡瓦賈認為，川習談判桌上仍有與輝達相關的關鍵議題，即是H200在中國市場的命運。

卡瓦賈說：「如果川習談判順利，中國可能允許有限進口H200，並將這項舉措包裝成市場持續開放的證明。」

川普在證實黃仁勳受邀的貼文提到，他見到習近平的第一個請求，是要求中國對美國企業開放市場，讓優秀人才協助中國更上層樓。

華府早前允許輝達向中國出售H200晶片，條件是25%營收附加費上繳美國財政部，但輝達更先進晶片仍受限制。美國商務部長盧特尼克最近告訴參議院，中國至今仍未採購任何H200。

黃仁勳 輝達 白宮

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