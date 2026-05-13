川習將談對台軍售 國務院重申美國致力維護台海和平

川普總統表示將與習近平討論對台軍售，引起是否違反六項保證的疑慮。照片為川普出發前與媒體記者講話。（美聯社）

川普 總統12日啟程前往中國，預計北京時間13日晚間抵達，並於14、15日與中國國家主席習近平 舉行峰會，這是川普自2017年以來首次訪中。川普11日表示，將與習近平討論美國對台灣軍售議題，引發外界高度關注，國務院 隨即重申，美國奉行基於台灣關係法、美中三公報及對台六項保證的一中政策，致力維護台海和平穩定。

川普11日在白宮表示，「我將與習近平主席討論(對台軍售)這件事，習主席不希望我們這麼做，但我會和他談，這是我將討論的眾多議題之一。」

對於中央社記者詢問川普此舉是否違背美國對台六項保證，或美國對台政策可能改變？國務院發言人透過電郵回覆表示，美國奉行基於台灣關係法、美中三公報及對台六項保證的「一個中國政策」，致力維護台灣海峽的和平與穩定。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)表示，台海穩定對美國、中國及全球均有利，美國政策維持不變。

紐約時報報導，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)12日確認陪同川普訪中，此行也是他在任期間首度隨總統出訪中國。

赫塞斯被問及部分對台軍售案尚未獲總統授權時表示，「總統即將出訪」而他將隨行，相關軍售議題將由總統決定。

川普政府近期的國防戰略轉為聚焦西半球，五角大廈資深官員強調，對中立場未變。

負責研究與工程的國防部技術長邁克爾(Emil Michael)在華盛頓安全會議上表明，「過去15年來，中國進行了世界歷史上規模最大的軍事建設」，雖然川普政府的國防戰略焦點放在西半球，但是中國仍是美國最大的安全威脅。

川普此次訪中陣容龐大，除赫塞斯、魯比歐和多位重量級商界領袖外，娛樂媒體「The Wrap」報導，執導美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)同名紀錄片的導演拉特納(Brett Ratner)也會隨行，為籌備中的「尖峰時刻4」(Rush Hour 4)勘景。

川普啟程前夕，中國駐美大使謝鋒接受「新聞周刊」獨家專訪，重申台灣是中國領土不可分割的一部分，強調中國反對美台之間任何形式的官方互動或軍事採購，「是很自然的事」。

謝鋒舉例，如果外國向一個尋求獨立的州政府兜售武器，甚至不顧聯邦政府反對派遣政治領袖訪問，美國人能接受嗎？他說，曾面對分裂危機的美國人，應能理解中國保護國家完整的決心。

謝鋒呼籲美方支持一中原則，對中美三個聯合公報採取具體行動，盡早解決中美關係的最大障礙，即台灣問題；他警告，台灣問題是「可能將兩國拖入對立與衝突」。