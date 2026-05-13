美中都盼「豐收」 習近平招待川普遊天壇藏這點玄機

川普總統和中國國家主席習近平預訂在14日會面結束後，共赴北京天壇。圖為清明假期期間，遊客遊覽北京天壇公園。 （中新社）

川普 總統和中國國家主席習近平 預訂在14日歷史性「川習會 」結束後，共赴北京天壇，一訪中國古代皇帝祈求豐年的神聖土地。分析人士指出，對習近平而言，在天壇接待川普，堪稱展現中國韌性和文明底蘊的絕佳舞台。對川普來說，期待「豐收」的意義更為明顯，因為農業正是川普這趟北京行的關注焦點，美國農民正等著中國大量採購美國大豆、肉類等農產品。

提到天壇，來自丹麥的北京歷史學家、歷史徒步旅遊公司「北京明信片」（Beijing Postcards）創始人之一Lars Ulrik Thom指出，祈年殿是天壇最著名地標，19世紀末重建時，建材選用自美國進口的高大紅杉木；「作為中國領導人，這裡是展現中國歷史底蘊和悠久文明的完美舞台」，「可以向川普和全世界宣告：中國就在這裡，而且已在此屹立數千年。」

路透報導，分析人士指出，最高法院不久前針對川普向全球施加關稅議題做出的裁決，多少抑制了川普這趟北京行的企圖心。美國目前的主攻目標僅限於達成關於大豆、牛肉和波音飛機等數項協議，川普同時也期盼習近平出手，助他解決那不得人心的伊朗戰爭。

與習近平同遊天壇，或許正是川普要求習近平承諾向美採購更多大豆、穀物和肉類等農產品的契機。

中國是美國農民最大的市場，2024年美國農產品對中國出口達到約240億元。但去年川普第二任期上任之後，重燃關稅戰火，北京凍結了諸多中美貿易品項，並減少對美國大豆的採購需求，以此作為對抗川普關稅的有力籌碼。

北京去年承諾每年向美國購買2500萬噸大豆至2028年，美國豆農正密切關注中國是否或將如何履行承諾。美國農民是川普最大選民族群之一，眼看11月期中選舉將屆，中國若能落實加大採購量，或許能夠安撫處境艱困的美國農民，為美中關係帶來不同層面的「豐收」。