川普赴京前放話討論對台軍售 令亞洲盟國如坐針氈

美國總統川普12日搭乘空軍一號抵達馬里蘭州安德魯斯聯合基地，啟程前往中國大陸和習近平會面。(美聯社)

美國總統川普 表示，本周在北京和習近平 會面時將討論美國對台軍售 問題，此話一出，不由得令台北和亞洲盟國如坐針氈。

川普啟程前往大陸時表示，他將與習近平討論這個議題，打破數十年來對台軍售從不照會北京的慣例。川普說：「習近平主席希望我們不要這樣做，我會就此和他談談。」

英國金融時報報導引述知情人士報導，川普此話已在美國盟國間引發疑慮。

拜登政府國家安全會議前東亞資深主任芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）說：「整個印太地區的盟友都深感憂慮，擔心川普會屈服習近平的要求，延後對台軍售。這不僅等於讓中國對台灣關鍵安全援助擁有否決權，也暗示只要出價合適，任何夥伴的命運都可能拿來交換。」

美國政府五個月前宣布創紀錄的111億美元對台軍售案，另正準備推出至少140億美元的軍售案。

共和黨參議員麥康諾（Mitch McConnell）周二詢問國防部長赫塞斯，能否向台灣以及日本和菲律賓保證他們的安全「不會是高峰會的談判籌碼」，但赫塞斯不願提供這項通常屬於慣例的保證。

多位了解情況的人士說，他們更擔心的是川普可能在軍售問題上讓步。

布魯金斯研究所中國問題專家金沛雅（Patricia Kim）說：「中國已非常明確表示，對上一輪對台軍售案和即將到來的大規模軍售案感到不滿。習近平可能會要求川普延後或縮減下一輪軍售案。」

美國前總統拜登任內國安會中國與台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran）說：「習近平可能會告訴川普，再一輪創紀錄的軍售案是中國的紅線，不利領導人層級往來。若北京認為已取得總統承諾、將軍售延後一段時間，其意義非同小可。」