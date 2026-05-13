我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魔改李榮浩「李白」被罵翻 單依純入圍今年金曲獎歌后

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

評／外交數據揭密：習近平「主場優勢」對決川普「交易式外交」

編譯張佑生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
眾所矚目的川習會即將登場，兩人2025年10月在APEC釜山峰會先交手暖身，左為...
眾所矚目的川習會即將登場，兩人2025年10月在APEC釜山峰會先交手暖身，左為美國總統川普、右為中國國家主席習近平。(路透)

川習會即將登場，一份最新外交數據分析提供了有趣的觀察：中國國家主席習近平出國次數明顯減少，但世界領袖卻更頻繁前往北京。

根據亞洲協會政策研究院（Asia Society Policy Institute）5月6日發布的報告，從2013年至2025年，習近平共出訪126次，前往72個國家；而同期美國總統（歐巴馬、川普、拜登）則出訪146次，前往56個國家。美國總統出訪次數較多，但習近平造訪的國家範圍更廣，尤其在疫情後，雙方外交風格出現明顯分化。

報告最突出的發現是「主場外交」的崛起。同一時期，外國元首和政府元首前往中國的次數高達894次，遠高於前往美國的619次。中國不僅接待更多領袖，接待的國家也更多（174國 vs 163國）。這顯示北京正成功將自身打造成全球外交的重要樞紐。

疫情前，習近平的外交足跡相當活躍，尤其在全球南方。拉丁美洲、東南亞、中亞和非洲都是重點區域。疫情後，習近平大幅減少出訪，轉向更具選擇性的「請進來」策略。北京透過一帶一路論壇、中國國際進口博覽會等大型活動，持續吸引各國領袖前來，而美國則更專注於傳統盟友體系，特別是西歐和印太地區。

這種差異反映了中美兩國不同的外交哲學。美國傾向於「聯盟式外交」，透過密集出訪鞏固既有夥伴關係；中國則傾向「主場外交」，利用自身市場規模和經濟吸引力，讓各國主動前來談判與合作。對中國而言，這種方式不僅降低領導人出訪的安全與後勤風險，更能凸顯「以我為主」的地位。

在川習會前夕，這一趨勢特別值得關注。川普一向強調「交易藝術」，喜歡在自己主場談判；習近平則習慣在自家後院接待外賓。雙方領導人外交風格的差異，可能也會影響這次會晤的氣氛與成果。北京目前展現出較強的主場優勢，尤其在全球南方國家間擁有更廣泛的網絡，這將是川普在談判桌上必須面對的現實。

當北京透過主場外交持續擴大國際影響力時，台灣更需思考如何在有限資源下，強化與理念相近國家的實質關係，以及如何在中美博弈的夾縫中，找到自己的戰略空間。

習近平出訪減少，卻讓世界主動走進北京，這不只是外交行程的變化，更是中國國際地位與戰略自信的體現。在川習會登場之際，這一背景值得各界仔細觀察。

習近平 川習會 川普

上一則

紐時川習會觀察：川普深陷伊朗泥淖 習近平無力也不願出手相助

下一則

川普赴京前放話討論對台軍售 令亞洲盟國如坐針氈

延伸閱讀

川習會將登場 中國加強伊朗戰爭外交

川習會將登場 中國加強伊朗戰爭外交
川普訪中進入倒數 老交情面臨新考驗

川普訪中進入倒數 老交情面臨新考驗
中國終於宣布了：應習近平邀請 川普5月13日至15日訪華

中國終於宣布了：應習近平邀請 川普5月13日至15日訪華
川習會前美中頻互動 分析：釋出積極訊號

川習會前美中頻互動 分析：釋出積極訊號

熱門新聞

儘管川普預期他在中國將受到熱誠款待，但是他所受待遇可能不如他2017年初次訪中的禮遇。圖為2017年習近平(左)陪同川普參加歡迎儀式。(美聯社)

中國終於宣布了：應習近平邀請 川普5月13日至15日訪華

2026-05-10 21:09
美國官員指出，中國在接回3000名非法入境美國的中國人後，已減緩配合接回的作業。圖為去年3月國土安全部用包機遣返違法的中國公民。（取自ICE網站）

美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁

2026-05-06 05:40
川普登上空軍一號準備前往中國。(路透)

白宮證實黃仁勳隨川普前往北京 最後一刻登上空軍一號

2026-05-12 22:27
白宮11日公布名單，列出預定在北京與川普(右)同行的企業領袖，引發矚目的是馬斯克(左)名列其中，而黃仁勳沒在名單中。(路透)

川普訪中企業主管團名單出爐 未見黃仁勳 馬斯克上榜

2026-05-11 21:03
伊朗德黑蘭一名女子8日走過一面反美看板，看板上印有美國總統川普與荷莫茲海峽意象。（路透）

時間到 川普催回覆終戰方案 伊朗：我們有自己的步調

2026-05-09 11:06
川普總統全球徵收關稅再遇挫折。（路透）

貿易法院裁定 川普10%全球關稅違法

2026-05-07 17:55

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己
從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父