我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

好市多園藝8種商品易搞混 草籽、肥料、盆栽土用途一次看

川普稱「偉大的黃仁勳」隨行訪中 預告見習近平首先提1要求

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普4月30日在白宮會晤輝達執行長黃仁勳。(路透)
美國總統川普4月30日在白宮會晤輝達執行長黃仁勳。(路透)

輝達執行長黃仁勳12日被白宮記者目擊在阿拉斯加停留加油時登上空軍一號，隨行美國總統川普前往中國進行國是訪問。不久後，川普發文證實消息，同時點名一票隨行的商界巨頭，並預告川習會第一件事將請求中國國家主席習近平「開放」中國，「讓優秀人才協助中國更上層樓」。

多家外媒11日傳出，川普此次訪中行，黃仁勳並未列入受邀名單。

對此，川普稍早在真實社群發文，駁斥美國財經網站CNBC錯誤報導「輝達偉大的黃仁勳未受邀」。

他說：「事實上，黃仁勳現在就在空軍一號上，除非我請他下機，這絕對不可能。」他怒轟CNBC錯誤報導，是假新聞。

川普補充，不光黃仁勳，還有許多商界巨頭同行。他一一點名包括特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克、波音執行長歐特柏格等10多人。

川普寫道：「這群人隨行前往偉大的中國，屆時，我將請求非凡的習近主席『開放』中國，讓這些優秀的人才施展魔法，協助中華人民共和國更上層樓！」

川普接著說：「我承諾，我們數小時後會面，這將是我提出的第一項要求。我從未見過或聽過任何比這個構想更有利於美中兩個不可思議國家的主意！」

路透報導，川普是在看到媒體報導黃仁勳沒有受邀後，12日最後一刻打電話給黃仁勳，邀他加入訪中行程。 黃仁勳隨後趕往登機。

▼收聽一洲焦點Podcast：

黃仁勳 習近平 川習會

上一則

川習會前 中官媒：中美關係回不到過去 但能有更好的未來

下一則

「台灣人會擔憂」川普要談軍售 美前官員指習近平目標「這件事」

延伸閱讀

白宮證實黃仁勳隨川普前往北京 最後一刻登上空軍一號

白宮證實黃仁勳隨川普前往北京 最後一刻登上空軍一號
黃仁勳未受邀隨川訪中 白宮：此行重點在農業與商業民航

黃仁勳未受邀隨川訪中 白宮：此行重點在農業與商業民航
川普下周訪中 傳Nvidia、蘋果、波音等執行長獲邀同行

川普下周訪中 傳Nvidia、蘋果、波音等執行長獲邀同行
川普訪中企業主管團名單出爐 未見黃仁勳 馬斯克上榜

川普訪中企業主管團名單出爐 未見黃仁勳 馬斯克上榜

熱門新聞

儘管川普預期他在中國將受到熱誠款待，但是他所受待遇可能不如他2017年初次訪中的禮遇。圖為2017年習近平(左)陪同川普參加歡迎儀式。(美聯社)

中國終於宣布了：應習近平邀請 川普5月13日至15日訪華

2026-05-10 21:09
美國官員指出，中國在接回3000名非法入境美國的中國人後，已減緩配合接回的作業。圖為去年3月國土安全部用包機遣返違法的中國公民。（取自ICE網站）

美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁

2026-05-06 05:40
川普登上空軍一號準備前往中國。(路透)

白宮證實黃仁勳隨川普前往北京 最後一刻登上空軍一號

2026-05-12 22:27
白宮11日公布名單，列出預定在北京與川普(右)同行的企業領袖，引發矚目的是馬斯克(左)名列其中，而黃仁勳沒在名單中。(路透)

川普訪中企業主管團名單出爐 未見黃仁勳 馬斯克上榜

2026-05-11 21:03
伊朗德黑蘭一名女子8日走過一面反美看板，看板上印有美國總統川普與荷莫茲海峽意象。（路透）

時間到 川普催回覆終戰方案 伊朗：我們有自己的步調

2026-05-09 11:06
川普總統全球徵收關稅再遇挫折。（路透）

貿易法院裁定 川普10%全球關稅違法

2026-05-07 17:55

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己
從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父