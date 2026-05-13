「台灣人會擔憂」川普要談軍售 美前官員指習近平目標「這件事」

美國總統川普2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場與中國國家主席習近平會晤並握手。(路透)

美國總統川普於美東時間12日啟程訪問中國大陸，將與中國國家主席習近平 舉行會談。他在行前表示，貿易將是主要焦點，並淡化伊朗 議題的重要性。不過，美國廣播公司（ABC）新聞指出，儘管伊朗衝突勢必籠罩這場峰會，但「川習會 」閉門會談最關鍵的安全議題，可能其實離北京更近，也就是台灣問題。

美國前總統雷根在1982年的一份備忘錄中，揭示「對台六項保證」，其中包括美方不在對台軍售前徵詢北京意見。就在川習會前夕，美國跨黨派8名聯邦參議員聯名致函白宮，關切一項價值140億美元、今年1月已獲批准、但尚未由白宮正式送出的對台軍售案。然而，川普11日被問及對台軍售時卻表示：「我會和習近平討論這件事。習近平不希望我們這麼做。」

主張美國支持台灣的智庫「保衛民主基金會」（FDD）資深主任、退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示，他擔心台灣會出現在川習會的「菜單上」。他說：「如果我是台灣人，我會感到擔憂。」因為目前已有跡象顯示，雙方可能討論美國對台軍售。他並表示：「我確實擔心，我們有一位交易型總統，一旦出現交易機會，就可能出現問題。」

中國問題專家指出，台灣議題納入討論本身就存在風險，因為習近平很可能藉川習會推進自身目標。3名前美國資深官員表示，中方的主要目標可能是爭取美方釋出所謂「宣示性語言」（declaratory language），也就是透過美國官員公開發言，逐步朝中國立場靠攏。

一名前官員表示，川普政府內部就台灣政策而言，真正的焦慮不是美國可能就台海情勢發表哪些公開聲明，而是「接下來兩三步」可能對台灣採取的行動。該官員說：「我認為政府官員將主張，宣示性政策的改變只是言語，真正重要的是能力，而且美國國會對台灣的支持依然存在。」

另有中國問題專家指出，川習會出現的任何言論，也可能被未來政府、甚至現任政府自行推翻。但前官員一致認為，外界很難知道習近平私下會向川普傳達什麼樣的對台意圖。一名前官員指出，由於川普與習近平兩人對各自政府都擁有前所未有的影響力，因此台灣很可能成為習近平此次會談最核心的關注議題。

這位前官員說，這反映出習近平「對自己充滿信心」，而且坦白說也反映了習近平「有能力承擔某些經過精算的風險」。

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