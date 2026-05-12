誰說川普沒邀他一起訪中國？紐約郵報記者直擊黃仁勳登上空軍一號

川普登上空軍一號準備前往中國。(路透)

多家媒體12日引述消息人士報導，輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 這次不會隨川普 總統訪問中國，因為他並不在川普邀請的企業高層名單中。但紐約郵報白宮記者Emily Goodin剛在「X」發布照片，指出空軍一號正在阿拉斯加油，黃仁勳正登上空軍一號，準備與川普總統一同訪問中國。

彭博電視記者Annmarie Hordern發文指出，白宮剛證實黃仁勳將陪同川普訪問中國。

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