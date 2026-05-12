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誰說川普沒邀他訪中國？記者直擊黃仁勳登上空軍一號

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誰說川普沒邀他一起訪中國？紐約郵報記者直擊黃仁勳登上空軍一號

編譯周辰陽／即時報導
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川普登上空軍一號準備前往中國。(路透)
川普登上空軍一號準備前往中國。(路透)

多家媒體12日引述消息人士報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳這次不會隨川普總統訪問中國，因為他並不在川普邀請的企業高層名單中。但紐約郵報白宮記者Emily Goodin剛在「X」發布照片，指出空軍一號正在阿拉斯加油，黃仁勳正登上空軍一號，準備與川普總統一同訪問中國。

彭博電視記者Annmarie Hordern發文指出，白宮剛證實黃仁勳將陪同川普訪問中國。

▲ 影片來源：X平台＠Emilylgoodin（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

▲ 影片來源：X平台＠annmarie（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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