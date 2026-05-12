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為接待川普？北京天壇公園公告5/13、5/14暫停開放

記者潘維庭／即時報導
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今年5月1日中國「五一」連假首日時，遊客在北京天壇公園遊玩。（中新社）
今年5月1日中國「五一」連假首日時，遊客在北京天壇公園遊玩。（中新社）

川普總統13日晚間將抵達北京，預計待到15日，期間除了「川習會」等高層會晤，預計14日下午，與中國國家主席習近平一起參觀天壇。12日上午，北京市天壇公園管理處發布通告，指13、14日天壇公園暫停開放，「已購票遊客請從原途徑辦理退票手續」，引發討論。　

香港經濟日報指，據外媒稱，在天壇公園一些細節可判斷，高級別的安保措施正安排中。其中，在天壇公園內著名景點祈年殿、皇穹宇附近，掛著「京A…JW」車牌的黑色轎車和商務車在拍照人群中穿行。

報導指，北京車牌後綴為「JW」的車輛通常是國家警衛用車，用於保障重要領導人安全出行。同時，園內各景點周邊也有不少身著黑或白色T恤、身材精壯的年輕人；身著制服的執勤保安人員也比平日多了不少。

南京大學國際關係學院院長朱鋒受訪時解讀，天壇是中國古代舉行祭祀儀式的地方，還指川普是「宗教意識很強的人」，該行程「很大程度反映了川普的口味」。

另外報導稱，川普2017年11月訪陸時，曾住北京瑞吉酒店（The St. Regis Beijing），但瑞吉酒店本周仍接受普通民眾預訂，預估不會參與接待工作。但旅遊平台「攜程網」12至15日，包含北京亮馬橋四季酒店、燕莎中心凱賓斯基飯店則都已沒有房源，不再接受外部預訂，也被盛傳為川普可能的下榻的酒店。

距離這2家飯店步行僅需10分鐘的美國駐華大使館上周末開始已加強戒備，不許車輛在使館外停留。

中國北京天壇公園13、14日暫停開放。（取材自觀察者網）
中國北京天壇公園13、14日暫停開放。（取材自觀察者網）

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