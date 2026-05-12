學者撰文談中國「美國斬殺線」敘事 稱是危險情緒

「美國斬殺線」在中國語境中是指稱，數以百萬計的美國家庭正站在懸崖邊緣，一旦失業、患病或遭遇意外支出，便會轟然墜落。示意圖，圖為紐約一景。(路透)

美國外交關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠在紐約時報 發表評論，表示中國社群媒體近期的一種流行說詞「美國斬殺線」，透露中國人危險自大的情緒，並指若中國民眾自大情緒高漲，一旦南海或台灣議題引發潛在危機，中國領導人若表現克制都會面臨更高的政治代價。

紐約時報中文網刊載一則由黃嚴忠撰寫的觀點評論文章「從『美國斬殺線』看中國人危險的自大情緒」。

斬殺線在電玩遊戲術語當中是指，角色血量跌至某一臨界值後便可被輕易擊殺。因此，「美國斬殺線」在中國語境中是指稱，數以百萬計的美國家庭正站在懸崖邊緣，一旦失業、患病或遭遇意外支出，便會轟然墜落。

文章說，這成為中國人描繪美國的主流隱喻，即一個深陷經濟衰敗、暴力犯罪和不可逆轉的衰落之中的美國。

不過，文章接著表示，這種看法是錯誤的，美國暴力犯罪率處於幾10年來的最低水平，並且仍擁有無可匹敵的地緣政治和金融實力，經濟依然充滿活力，比中國的經濟總量高出50%以上。

反而這種認知在一定程度上提供心理防衛機制，讓中國人消化自身面臨的問題。因為中國現正面臨著經濟放緩、房地產市場崩盤、高失業率以及瀰漫於社會的不確定感。

作者在文章中表示，他在今年春天於中國旅行時，到處聽得到「美國斬殺線」的敘事，也觀察到狹義的民族主義聲音比以往更為響亮，中共的宣傳也在推波助瀾，並且過去幾年中國政府還在推動清除學術界「錯誤的」西方思想框架，如司法獨立、三權分立等。

作者以自身的經歷回顧寫下，他成長於1980年代的中國，當時中國正實施對外開放，同時也懷著一種謙遜，渴望融入既有國際秩序。然而，如今中國的繁榮與強大遠超當年民眾敢於想像的，中國現在充滿自信，且傾向於按自己的規則行事。

文章表示，中國領導人似乎不再將美國在貿易和科技領域的施壓視為需要妥協應對的生存威脅，認為只要發揮中國的自身優勢，便能輕鬆化解。而隨著中國民眾自大情緒的高漲，一旦南海或台灣問題引發潛在危機，中國領導人若表現出任何克制，都將面臨更高的政治代價。

文章指出，去年的博弈論研究表明，即便是民族主義情緒的小幅上升，也會顯著提高中美雙方在對峙中採取更強硬立場的概率。

文章提到，這種趨勢並非不可逆轉，認為美國的對中政策應該重新聚焦於結合威懾與修復人文聯繫。簡單來說是，美國應放寬針對中國學生與學者的簽證及安全限制，擴大日漸萎縮的旅遊、學術與商業交流。

文章於最後提到，美國總統上一次訪問中國是在川普的首任任期，距今已近9年。而持續、清醒且堅定的對中接觸或許是扭轉中國認知偏差、重塑這一全球最重要雙邊關係的最佳途徑。