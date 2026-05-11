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川普訪中企業團名單出爐 未見黃仁勳、馬斯克上榜

川普訪中企業主管團名單出爐 未見黃仁勳、馬斯克上榜

編譯張佑生／即時報導
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白宮11日公布名單，列出預定在北京與川普(右)同行的企業領袖，引發矚目的是馬斯克...
白宮11日公布名單，列出預定在北京與川普(右)同行的企業領袖，引發矚目的是馬斯克(左)名列其中，而黃仁勳沒在名單中。(路透)

紐約時報披露將隨同川普訪問北京的企業CEO名單，引發矚目的是馬斯克名列其中，而黃仁勳沒在名單中。

白宮11日公布名單，列出預定在北京與川普同行的企業領袖。川普預定在美東時間12日離開華府，北京時間13日抵達北京，14、15日與習近平會談。

馬斯克被列入代表團，是這位全球首富已修復與川普關係的最新跡象。馬斯克曾擔任川普的重要顧問，並主導美國政府重整聯邦官僚體系的工作。他去年5月與川普決裂後離開政府，但兩人近幾個月已重建關係。

據一名了解黃仁勳行程的人士表示，輝達執行長黃仁勳沒有受邀，也不會在本周前往中國。他缺席之際，全球市值最高的輝達正等待中國大陸與美國批准，讓該公司早期型號AI晶片H200開始出貨到中國。

白宮公布名單後，思科表示，該公司執行長羅賓斯（Chuck Robbins）無法出席。

美國官員表示，川普希望與中國討論設立投資委員會與貿易委員會，而這次代表團涵蓋多個產業的企業領袖。

代表團名單如下：

蘋果執行長庫克（Tim Cook）

貝萊德執行長芬克（Larry Fink）

黑石執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）

波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）

嘉吉執行長尚博遠（Brian Sikes）

花旗執行長范潔恩（Jane Fraser）

高意執行長安德森（Jim Anderson）

奇異航太執行長卡爾普（Larry Culp）

高盛執行長蘇德巍（David Solomon）

因美納執行長泰森（Jacob Thaysen）

萬事達卡執行長米巴赫（Michael Miebach）

Meta總裁兼副董事長迪娜・麥柯米克（Dina Powell McCormick）

美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）

Visa執行長麥金奈尼（Ryan McInerney）

黃仁勳 川普 馬斯克 川習會

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