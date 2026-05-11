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解放軍「偷師」美軍打仗 CNN：伊朗戰爭暴露中國2弱點

編譯盧思綸／即時報導
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CNN報導，中共解放軍正從伊朗戰爭「偷師」，觀察潛在對手美軍的作戰方式，推敲未來中美若在台海對抗的走向。多名分析人士指出，伊朗戰爭讓解放軍意識到強化攻擊火力之外，仍需檢驗防禦弱點；而中國大陸雖握有無人機優勢，即使未來取得局部軍事優勢，也未必能達成北京想要的戰略目標。同時，敵軍也在戰事中不斷進化，尤其解放軍相較美軍缺乏實戰應變經驗也是弱點，真正進入高強度戰爭將如何表現仍未可知。

中國空軍前上校傅前哨指出，伊朗利用低成本無人機「見證者」（Shahed）與彈道飛彈，多次突破美軍愛國者與薩德系統（THAAD）等防空網，顯示北京不能只聚焦攻擊火力，也必須重新檢視防禦弱點。他坦言，解放軍需要更深入研究如何保護關鍵設施、機場與港口，避免遭到突襲。

中國近年持續擴張遠程精準打擊能力，包括極音速飛彈、第五代匿蹤戰機與新型遠程轟炸機。英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）指出，中國正快速增加殲-20匿蹤戰機數量，這款戰機相當美軍F-35，未來部署規模可能達約1000架；並同步研發類似美軍B-2或B-21的遠程匿蹤轟炸機。

不過分析人士認為，美軍在伊朗戰場展現的作戰方式，也凸顯現代戰爭已不再只是高科技武器對決，而是高低階武器混合作戰；美軍除了動用F-35與B-2，也搭配較便宜的導引彈藥與傳統轟炸機，摧毀伊朗飛彈設施、艦艇與基礎建設。

在最可能引爆美中軍事對抗的台海方面，無人機作戰將是重點。

台灣國防安全研究院副研究員揭仲指出，中國如今具備高科技精準武器與低成本、大規模無人機戰能力。國防事務分析平台「戰爭困境」（War on the Rocks）甚至估算，中國民間製造商若全面轉產，1年內可能具備年產10億架武器化無人機的能力。

不過，伊朗戰爭同樣顯示，無人機可望成為防守方的重要工具。美國海軍因顧忌伊朗的不對稱作戰，很少派遣艦艇穿越荷莫茲海峽進入波斯灣。

除此之外，捍衛民主基金會（FDD）資深研究員辛格頓（Craig Singleton）指出，「戰術勝利並不等於政治結果」，軍事壓力未必能直接轉化為持久政治成果。即使解放軍未來在台海戰場取得局部軍事優勢，也不代表北京就能得到真正想要的戰略終局。

再者，交戰雙方都在實戰中不斷進化，而美軍展現的戰場應變能力，凸顯解放軍缺乏實戰經驗的問題。

相較於長期參與伊拉克、阿富汗與波斯灣軍事行動的美軍，解放軍自1979年對越戰爭後，便未再面對真正敵方火力。

分析人士指出，美軍在長年戰爭中累積大量實戰與戰場調整經驗，包括從空襲德黑蘭迅速轉向港口封鎖，並在重要裝備損失後立即強化防護措施；但解放軍若在高強度衝突中遭受損失，能否快速適應變化中的戰場，外界仍難以判斷。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院資深研究員唐安竹（Drew Thompson）以韓戰為例指出，當年中國雖擁有性能更佳的蘇聯製MiG-15戰機，但美軍飛行員憑藉第二次世界大戰累積的空戰經驗，仍在駕駛較弱的F-86情況下占上風。他形容：「優秀飛行員駕駛普通飛機，永遠會擊敗駕駛優秀飛機的普通飛行員。」

分析人士也警告，伊朗利用荷莫茲海峽這類全球能源咽喉，已顯示區域衝突能迅速外溢至全球供應鏈與能源市場。對北京而言，任何台海衝突都可能立即牽動全球貿易、能源與第三方國家介入，後果恐遠超出單純軍事層面。

解放軍 伊朗

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