川習會前 美國釋「對台政策不變」訊號 專家：但川給習送了不少分

美國總統川普（左）去年10月30日與中國國家主席習近平（右）在釜山舉行雙邊峰會。(路透)

華爾街日報報導，美國總統川普與中國國家主席習近平 本周即將會晤，這場地表最有權勢的兩大領袖峰會籠罩在伊朗 戰爭的陰影下。川習雙方希望在伊朗問題上取得各自的勝利，習近平更希望美國改變德黑蘭政權的企圖落敗。專家指出，川普此行有如高空走鋼索，必須同時應付中東戰火與美中談判，如今他少了原本可用的籌碼，反而帶著關稅爭議與中東戰爭包袱前往北京，給習近平送了不少分數。

此次台灣議題料將提上檯面，根據一名與白宮保持聯繫的顧問說法，美方已釋出訊號，顯示川普不急著讓與台灣有關的談話拖累談判進程。美國政府高層官員表示，川普在這次峰會的準備工作中，並沒有任何要改變美國對台立場的計畫。

川普預定13日晚間抵達北京並於15日返美，川習將有兩天時間密集互動。具體行程包括雙邊會談、參觀天壇、14日晚間國宴，以及川普15日離開前一同茶敘。

美國智庫「新美國安全中心」史托克斯（Jacob Stokes）指出，川普在這場為期數日的關鍵訪問中，還要分神關注伊朗最新情勢，加上時差，「川普面對的或許是兩個任期以來，最複雜的一場外交與談判同步的高空鋼索秀」。

伊朗戰爭帶來的壓力不只落在川普身上。習近平同樣希望戰事盡快畫下句點，因為中東動盪不只衝擊中國石油供應，也削弱各國購買中國商品的能力。分析人士與美國官員指出，若北京能協助化解危機，將有助提升習近平作為全球政治家的聲望。

不過，習近平與川普對伊朗危機應如何收場看法不同。雙方雖都想在伊朗問題上取得勝利，但中方尤其希望現行伊朗政權維持完整，避免德黑蘭局勢崩潰後衝擊中國利益。

史托克斯說：「習近平會希望，美國在中東最新一場政權更迭戰爭被視為失敗；而川普自然希望結果相反。」

川普難以按照自己的條件結束戰爭，因此轉向尋求習近平支持。不過，分析人士認為，北京不太可能在伊朗問題上提供太多實質協助，因為中國的策略是在衝突中維持有用形象，同時避免自己深陷代價高昂的中東泥淖。

曾任美國中東談判代表的米勒（Aaron David Miller）說，對一位10年來首次訪中的美國總統而言，這絕非理想局面。「川普如今少了原本可能擁有的籌碼，反而帶著關稅爭議與一場正讓世界多國反感的戰爭前往北京，等於送給習近平不少分數」。

川習會 預料將以貿易議題為主，包括中國採購美國農產品、能源產品與波音飛機等航太科技產品。雙方也可能討論成立美中貿易委員會與投資委員會，作為未來處理非國安商品貿易與雙邊投資計畫的平台。此外，川普預計會提出中國對伊朗、俄羅斯的金融支持，以及可能向兩國出口武器等問題。