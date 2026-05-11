川習會暖身 貝森特、何立峰5/13首爾先談

在川習14日會面前，先由美國財長貝森特(左)與中國副總理何立峰在南韓會談。圖為去年5月兩人在日內瓦會面。(美聯社)

中國商務部 10日深夜發布新聞稿，宣布經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於5月12日至13日率團赴韓與美方舉行經貿磋商。商務部稱，雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。一般預料，是為隔天的川習會 做最後準備。美國財長貝森特10日在社媒X寫道，在北京川習會前，他13日將在首爾和何立峰會談。

美國總統川普預計14日抵達中國訪問，時隔八年多後再次舉行中美領袖峰會，外界關注美方對北京的外交與貿易談判姿態是否因伊朗 戰爭轉變。不過，川習會正式登場前，美方宣布制裁中國企業，且縮減同行訪問的美企規模，這兩天又傳出間諜案，英國衛報形容，川普訪中行預計在互不信任的氣氛中展開，並從脆弱的立足點與北京展開談判。

美國國際貿易法院7日判決川普政府最新一輪全球性關稅措施違法，白宮試圖以關稅作為經濟戰工具，在川習會的貿易交鋒之前，先穩住局勢。於此同時，中國在關稅戰和美伊戰爭下，4月出口額以美元計同比增長14.1%，遠超市場預期。 中國副總理何立峰。(路透)

美國財長貝森特。(美聯社)

此外，美國政府以協助伊朗作戰為由，點名制裁三家中企；另根據CNBC財經新聞網報導，川普並不樂見美國企業與中國政府熟絡，因此隨行的美企恐大幅縮水。原先提出約24位隨行領袖可能減半，兩名消息人士透露，波音與花旗集團的執行長會陪同川普出訪。

外界正關注美方在川習會中，外交與貿易談判姿態是否出現轉變。衛報10日報導指出，川普訪中行程預計在互不信任的氣氛中展開，而在世界最重要的雙邊關係中，川習會最重要的議題將是貿易、德黑蘭和台灣議題。

報導中引述美國智庫布魯金斯研究院副院長馬洛尼分析指出，伊朗戰事讓這次峰會氣氛不同以往。她說，川普才剛經歷近年來最慘重的戰略失敗，如今就要與美國頭號對手舉行峰會，「從美方觀點來看，這絕對將改變我們目前對自身優勢的看法」。

中方視台灣議題為這次與美方交流的重點。先前已傳出一筆約110億美元的美國對台軍售案，在「川習會」前夕進度放緩。這也令美國的亞洲盟友關注華府是否將調整對台措辭與軍售態度，例如，北京可能敦促美國改變涉台官方言論，從「不支持」改為「反對」台獨。

美國前總統拜登任內的白宮國安會印太事務主任芮普胡伯也認為，美國對台「聲明政策」不太可能正式改變，但美國盟友最密切關注的，將是任何暗示川普承認習近平對台灣享有特權或利益的報導，即使川普只是隨意或即興做出這種讓步亦然，或者習近平是否確實說服川普延後或改變對台軍售。