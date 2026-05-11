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川習談判不掀底牌 科技出口、稀土管制將留一手

記者 羅印冲
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中美角力，雙方各自握有王牌，北京挾稀土以自重，美國則掌控著高階晶片對中出口的籌碼...
中美角力，雙方各自握有王牌，北京挾稀土以自重，美國則掌控著高階晶片對中出口的籌碼。（路透）

美國總統川普本周將與中國國家主席習近平在北京會談，諸多議題中，經貿談判相對容易取得共識，貿易休兵可望持續，雙方各取所需下得以營造「會談成功」氛圍，這有助於川普拉抬因中東戰爭而陷入低迷的支持率，以應對即將到來的期中選舉，緩解貿易戰也對中國經濟復甦有利。不過，雙方在科技出口和稀土管制等方面仍將留一手，保留大國博弈背後各自底牌。

川習會不僅牽動美中關係，其影響層面擴及所有重要國際事件與區域情勢。美中兩強在這些議題上是合作、還是競爭、甚至衝突，都會對全球造成深遠影響。

其中，經貿議題是相對容易拿出成果的，主要有三點。一是去年10月南韓釜山的川習會，雙方就達成經貿共識，包含貿易和關稅戰「休兵一年」，雖然稱不上「大和解」，但確實達成「緩衝協議」，也為北京川習會打下了基礎。

其次，北京川習會原本3月就要登場，因中東戰爭而推遲到5月。此前中國副總理何立峰與美國財長貝森特等人在3月中於巴黎舉行第六輪經貿磋商，當時已達成維持經貿穩定的初步共識，包含設立貿易委員會和投資委員會等機構，也將延續去年達成的「釜山共識」。可以說，川習會經貿議題基本框架已搭好，就等川普和習近平拍板。

更關鍵的是，無論川普或習近平，雙方都亟需一場可宣告勝利的川習會。川普在向全球祭出關稅戰後接連吃違憲違法敗仗，隨即啟動301條款調查，宣稱7月恢復對等關稅至去年水準，不僅激化美國通膨，也搞壞盟友關係，而連續對委、伊發動戰爭，也未能斡旋俄烏戰爭停火，使其國內支持率探底，此刻最需要外部因素的激勵，北京的採購大單無疑最能滿足川普及其選區民眾的需求，川普要藉此在期中選舉打出「翻身仗」。北京也需要川習會營造美中穩定，持續貿易休兵有助於恢復經濟活力，讓中南海更專注於內部問題。

但雙方在涉及先進科技和稀土礦產的出口管制可能持續交鋒，形成討價還價的角力。對美國來說，包括對AI高階晶片的管制，是遏制北京科技領域超車的關鍵，川普的退讓空間有限；對於北京，很清楚當初若非祭出最嚴稀土出口限令，恐怕還要被美國的高關稅繼續壓制。晶片和稀土仍是雙方手握的王牌，即便放寬出口限制，也不可能讓對方予取予求。

稀土將是這次川習會主要議題之一，預計川普將確保美國企業能持續順利取得來自中國的稀...
稀土將是這次川習會主要議題之一，預計川普將確保美國企業能持續順利取得來自中國的稀土等關鍵礦物。（路透）

經貿領域相關的變數仍多，當前的區域爭端是否外溢成代理人之戰，進而升高為大國對抗，都是未來觀察重點。

美中結構性對抗注定是長期博弈，但從川普回任一年多來各種作為，華府漸趨備多力分，在在削弱國力及其與盟友的合作與信任關係。反觀北京則似乎氣定神閒，川習會前多次迎接在避險策略下前來尋求加深關係的各國元首，其中包含許多美國傳統盟友。這一國際現勢隱含未來美中競爭圖像，紐約時報在川習會前夕，刊登題為「川普將訪問一個早已不再仰視美國的中國」文章，適切勾勒出了這幅圖像的清晰輪廓。

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