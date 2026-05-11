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川普會14日登場 彭博推演5大議題可能情境

編譯任中原／綜合報導
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美國總統川普（左）與中國國家主席習近平本周將會面。圖為兩人去年10月在南韓會面。...
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平本周將會面。圖為兩人去年10月在南韓會面。(美聯社)

美國總統川普本周將造訪中國，14日與中國國家主席習近平會面，彭博資訊盤點分析師針對貿易關稅、中東衝突、科技管制、稀土、及購買農產品等五大議題看法，進行情境推演，並推估可能的市場反應。

市場預期雙方達成具體協議的可能性低落，但可能平息貿易緊張，貿易若有任何進展，加上美國可能鬆綁對中國的科技出口管制，都可能對中國股市助一臂之力，並強化人民幣升值的預期。但若出現結構性的歧見，中國股市可能再陷動盪。市場關注「川習會」以下議題：

貿易關稅

麥格理集團預期的基本情境是仍維持現狀，緊張不會明顯升高，將有助於提高中國出口能見度，並使供應鏈的確定性提高。

中東衝突

這方面若出現緊張緩和信號，可能有助改善風險氛圍。摩根大通(小摩)分析師團隊表示，「儘管中國經濟在短期依然強韌，但若能快速解決中東衝突，重啟荷莫茲海峽，並平息其他可能咽喉點，對雙方都有利。」

科技管制

Jefferies金融集團分析師團隊指出，美國可能溫和鬆綁對中國的晶片設備出口管制，包括14奈米與7奈米晶片的製造工具，或給予華虹與上海華力微電子公司非正式的豁免，將有益中方。中方仍致力降低對國外科技依賴度，當地晶片製造業可能繼續吸引資金流入。

稀土

高盛集團經濟研究團隊指出，川習會可能僅聚焦貿易與出口管制等議題，包括關稅、採購美國黃豆、能源及飛機等產品及稀土穩定供應等。

農產品採購

北京可能對美國黃豆、其他農產品、石油與天然氣及民航機做出新的採購承諾。擴大購買美國黃豆，將改善中國食品業者成本結構，但增購更多豬肉、牛肉及家禽，將對肉品類股不利。

習近平 川普 關稅

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