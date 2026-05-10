中國終於宣布了：應習近平邀請 川普5月13日至15日訪華

儘管川普預期他在中國將受到熱誠款待，但是他所受待遇可能不如他2017年初次訪中的禮遇。圖為2017年習近平(左)陪同川普參加歡迎儀式。(美聯社)

新華社11日報導，應中國國家主席習近平 邀請，美國總統川普將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。早前外界關注「川習會 」即將到來，但中國仍未官宣，異於過往中國處理元首外交的程序，也與川普上一次到訪中國的官宣作業時間嚴重滯後，背後應與美中仍未達成關鍵協議，尤其是台灣問題、伊朗 戰事有關。

川普本周即將展開為期三天兩夜的中國訪問，重頭戲是14日舉行眾所矚目的「川習會」。然而專家指出，儘管川普表示他預期中國會熱誠款待，但是他所受待遇可能不如他2017年初次訪中的禮遇。

川普原本預定3月訪問中國，但因伊朗戰爭而延期至今。白宮副新聞秘書凱利(Anna Kelly)表示，川普將於13日晚間抵達北京，14日上午接受歡迎儀式並與習近平展開雙邊會談，下午川普將參觀北京天壇，晚間則出席國宴。15日川普還將與習近平進行雙邊茶敘和工作午餐，之後返回華府。

凱利表示，中美領導人將討論成立一個新的貿易委員會，以保持兩國在經濟議題上的對話，並大力推動能源、航空航太和農業等關鍵產業的發展。

早在本周之前，川普就已經在社群媒體上預測，中國國家主席習近平「到時候會給我一個大大的擁抱。」但是專家指出，北京與伊朗之間深厚的經濟聯繫，以及自川普第一任期以來就存在的貿易緊張局勢，可能會為川普期待飛抵北京時所獲得的熱烈歡迎氣氛蒙上陰影。

專家指出，儘管這次訪問儀式也將十分隆重，但預計規模不會與川普2017年首次訪華相提並論，當時北京方面稱之為「升級版國事訪問」(state visit plus) 。

在川普第一任期的訪華行程中，習近平安排參觀故宮。川普和第一夫人梅蘭妮亞甚至在那裡享用私人晚宴，是自1949年中華人民共和國成立以來，首位獲准體驗昔日帝王專屬待遇的外國元首。

華盛頓非營利組織「危機組織」(Crisis Group)的美中關係高級研究顧問韋恩(Ali Wyne)表示，「中國會竭盡全力，確保川普在離開北京時認為，他剛剛結束了他兩屆總統任期內最非凡的國事訪問。」但是他也指出，「如今的情況與他首次訪華時已截然不同，因為習近平對他已有更深入的了解，而且川普政府現今的國家安全和國防戰略都將中國視為近乎勢均力敵的對手。」

拜登政府時期國家安全委員會中國事務主任喬納森·欽(Jonathan Czin)表示，預期川普這次訪問的成果有限。他預測，中國可能不會在貿易或其他任何方面提出重大突破，因為他們「是從期中選舉的角度出發」，認為愈臨近選舉，「他們的籌碼就愈多。」