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川習會伊朗台灣議題如影隨形 美強調對台政策不變、軍售不斷

編譯劉忠勇／綜合外電
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川普和習近平在南韓亞太經濟合作（APEC）高峰會場邊舉行雙邊會談時握手。(路透)
川普和習近平在南韓亞太經濟合作（APEC）高峰會場邊舉行雙邊會談時握手。(路透)

川普本周和習近平在北京會面，有另外兩個國家的問題將如影隨形：伊朗和台灣。

首先是伊朗，川普將敦促習近平收斂中國對伊朗的支持。

一位美國官員在記者簡報會上說：「我預料總統會施壓。」

華爾街日報報導引述美國官員報導，川普抵達北京後，將力促中國出面斡旋，協助達成結束衝突的協議。

習近平也希望戰事終止，因為中東動盪限制了中國的石油供應，也削弱了各國購買中國貨品的能力。

美國國務院上周五對三家中國衛星公司實施制裁，理由是這些公司向伊朗提供衛星影像和其他服務，協助伊朗對中東美軍發動軍事攻擊。美國財政部也對昱思達(上海) 國際貿易有限公司實施制裁，指控該公司協助伊朗從中國進口單兵防空飛彈系統（Manpads）。

另外，台灣問題預料也將列入議程，但美國官員強調，對台政策不會有任何改變。

高峰會前夕，中國官員一殣敦促美國改變對台政策，希望川普明確表態美國「反對」台獨，而非沿用目前較為中性的措辭。美國官員對此表示，「我們預期美國對台政策不會有任何改變」。

華爾街日報引述一位和白宮保持聯繫的顧問報導，美國已釋出訊號，川普不想讓台灣議題占去太多談判時間，拖慢整場高峰會的進展。

川普政府去年12月批准了對台創紀錄的111億美元軍售案，目前正在研議另一項可能超過140億美元的軍售案，但為避免影響川習會，已暫緩通知國會。

官員指出，川普同意提供台灣的武器，將超過拜登整個任期內批准的數量。

立法院上周通過國防預算，金額低於賴清德總統為強化對陸嚇阻所提出的數字。美國官員說，這個結果「令人失望」，並說：「我們希望看到原始提案的其餘部分獲得完整支應。」

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