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拒絕伊朗結束戰爭回應 川普：完全無法接受

專家之眼／美中戰略競爭下台灣的選擇

湯紹成／政大國關中心兼任研究員
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美國總統川普（左）與中國國家主席習近平本周將會面。圖為兩人去年10月在南韓會面的...
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平本周將會面。圖為兩人去年10月在南韓會面的資料照。（美聯社）

最近，美國重要國際關係期刊《外交事務》（Foreign Affairs）發表了一篇關於川普即將訪問中國的分析文章，讀完之後感到：該文的論點幾乎與在野陣營，甚至筆者本人的意見幾乎一致，十分驚訝，茲分享讀者。

文章指出，自川普重新執政以來，美國對盟友採取更具交易性與壓力式的外交風格，使許多傳統盟友開始重新調整對中國的態度。包括加拿大、德國、西班牙、英國以及歐盟等國領導人，近年紛紛前往北京，希望透過改善與中國的關係，降低對美國單一依賴所帶來的風險。

文章認為，北京正藉由高規格接待與峰會外交，逐步塑造「世界正在走向北京」的國際形象。中國不僅追求短期貿易利益，更希望透過經濟依賴、供應鏈控制以及市場規模，逐漸擴大其國際影響力。特別是在電動車、半導體、稀土與高科技製造等領域，中國已形成極具競爭力的產業體系。另一方面，歐美國家則逐漸感受到所謂「第二次中國衝擊（Second China Shock）」的壓力，許多製造業與高科技產業面臨中國低價競爭與市場排擠。

文章同時認為，當前的美中競爭已不再只是傳統軍事對抗，而是一場圍繞科技、產業鏈、金融體系與國際秩序主導權的長期競爭。由於美中兩國仍是全球最重要的兩大經濟與政治力量，因此兩國關係的變化，不僅影響亞洲，也將深刻衝擊全球經濟與國際政治秩序。

該文三次提及台灣，並稱在這樣的大格局之下，台灣的重要性雖然提高，但同時也更容易被捲入大國競爭之中。尤其在半導體、人工智慧以及供應鏈重組等領域，台灣已成為國際戰略競逐的重要核心。然而，若完全依賴單一大國，或過度採取對抗性政策，都可能增加自身風險。

因此，台灣未來更應採取務實而平衡的策略：一方面持續深化與美國、日本及歐洲的合作關係，另一方面也應避免不必要地升高兩岸對立，盡可能維持兩岸交流與溝通空間，以降低衝突風險。

筆者認為，這些方向也正是在野黨長期以來所主張的路線。政府在大陸政策上，應及早懸崖勒馬、改弦更張，避免台灣過度被捲入美中對抗之中。唯有維持兩岸相對穩定，並降低區域衝突風險，才更符合台灣本身的利益，從更大的國際戰略角度來看，這也同樣符合美國的最大利益。

川普 歐盟 德國

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