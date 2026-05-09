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耐心取勝？北京動武不急於一時 美專家預測關鍵轉折時間點

編譯梁采蘩／即時報導
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美智庫專家撰文指出，中國想以最低成本統一台灣，而且目前相信，時間拖得愈久，統一會...
美智庫專家撰文指出，中國想以最低成本統一台灣，而且目前相信，時間拖得愈久，統一會變得愈容易，代價也會更低。中國並非完全排除動武，但它目前更相信，耐心施壓比立即開戰更有利。（路透）

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）與歐亞集團中國總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）8日在《外交事務》（Foreign Affair）刊文，題為「中國為何等待：北京對台灣的長期盤算」。兩人指出，外界常將中國武力接管台灣形容為不可避免、甚至迫在眉睫。許多觀察家都認為美國總統川普對防衛台灣的承諾態度曖昧，又似乎不在意台灣命運，可能誘使北京很快動武，甚至在2026年底前實現武力統一。但這些推測誤解了北京的戰略。

內文提到，華府伊朗作戰，並將部分美軍防衛資源從印太轉往中東，也進一步加深外界憂慮。有人擔心，中國可能趁美國分身乏術時奪取台灣，且不必太擔心美國有所回應。

然而，中國想以最低成本統一台灣，而且目前相信，時間拖得愈久，統一會變得愈容易，代價也會更低。隨著中國持續發展軍事與經濟能力，試圖嚇阻美國介入防衛台灣，北京認為自己未必需要全面入侵，也能迫使台灣屈服。

與此同時，北京也有信心防止台灣正式走向獨立。換言之，中國並非完全排除動武，但它目前更相信，耐心施壓比立即開戰更有利。

在特定情況下，北京仍可能入侵或封鎖台灣，包括台灣宣布獨立、美國正式承認台灣，或北京認定除了動武之外，已沒有其他統一路徑。不過，短期內發生軍事行動的風險不高，因為北京愈來愈相信，它把台灣納入版圖的長期戰略正在奏效。

例如，美麗島民調顯示，台灣年輕人支持獨立的比例下降；20歲至29歲的最年輕群體，幾乎比其他年齡層都更傾向支持統一而非獨立。今年4月，國民黨主席鄭麗文在北京會晤中國領導人習近平，並重申國民黨反對台獨，也支持所謂「九二共識」，也就是以海峽兩岸同屬「一個中國」為核心的政治表述。

北京相信時間站在自己這邊，而這項判斷將在2028年面臨重大考驗。屆時台灣與美國都將舉行總統大選，可能動搖北京對自身戰略的信心。

文章指出，如果賴清德總統連任，而中國判斷他打算正式推動台獨，北京可能重新評估作法。不過，即便如此，北京仍不太可能認定必須以軍事方式接管台灣，而可能改採更強硬的壓力手段，例如派遣船艦與軍機進入台灣領海和領空，或在台灣周邊實施封鎖。

至少目前，中國領導人仍認為，耐心等待是更有勝算的策略。

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