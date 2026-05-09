國務院以向伊朗提供衛星圖像為由 制裁3家中國公司

美國國務卿魯比歐4日在白宮對記者表示，史詩狂怒行動結束。（美聯社）

據美國務院發布新聞稿，美國國務院對四家實體實施制裁，其中包括一家向伊朗 提供衛星影像的實體，這些影像使得伊朗能夠對駐中東美軍發動軍事打擊。向伊朗提供美國在中東設施的衛星影像，威脅美國及其夥伴國人員的安全。美國將繼續採取行動，追究中國境內實體對伊朗的支持責任，並確保伊朗在「史詩狂怒行動」後無法重建其擴散敏感計畫。國務院稱，針對美國軍人和夥伴國的攻擊絕對不會不了了之。

除國務院外，美國財政部同時將10個實體和個人列入制裁名單，這些實體和個人為伊朗軍方獲取武器以及可用於伊朗無人機 (UAV) 和彈道飛彈計畫的原材料提供了便利。

同樣地，這項制裁也選在美國總川普即將飛往北京，準備開啟兩天中國訪問前只有5天的時間，格外引人矚目。

新聞稿稱，根據總統國家安全備忘錄2的指示，美國致力於破壞支持伊朗軍事計畫的採購活動，並將毫不猶豫地追究違反聯合國 決議，為德黑蘭的擴散計劃提供或以其他方式支持的非伊朗實體和個人的責任。

它稱，這些行動是在聯合國於2025年9月27日重新對伊朗實施限制性措施和制裁之後採取的，原因是伊朗「嚴重違反」了其核承諾。

這四個實體包括了三家中國公司及伊朗國防部出口中心（MINDEX）。國務院將四家實體的行為做了簡略描述如下：

一、杭州覓熵科技股份有限公司（MizarVision）是一家總部位於中國的地理空間情報公司，該公司發布了開源圖像，詳細記錄了美國在「史詩狂怒行動」期間的軍事活動。

二、地球之眼（The Earth Eye，TEE）是總部位於中國的實體，在「史詩狂怒行動」期間向伊朗提供衛星影像。它們從事或試圖從事任何實質性地促成或構成實質性地促成武器或相關材料或用於軍事最終用途或軍事最終用戶的物品擴散的活動。

三、長光衛星技術有限公司（Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd.）是一家總部位於中國的商業衛星公司，曾收集美國及其盟國軍事設施的衛星影像，以支援伊朗在「史詩狂怒行動」期間的影像請求。此外，長光先前也曾向被美國列入制裁名單的胡塞武裝提供衛星影像，用於攻擊美國軍事目標。長光此前已於2023年12月12日被列入制裁名單。

四、伊朗國防部出口中心（MINDEX）是美國認定的伊朗國防部和武裝部隊後勤部（MODAFL）的出口機構。 MINDEX負責在國際軍事展覽會上推廣伊朗國防裝備。 MINDEX是美國認定的伊朗國防部後勤出口部（MODLEX）的新名稱。

新聞稿稱，行動旨在追究中國境內實體對伊朗的支持責任。美國將採取一切必要措施，打擊向伊朗軍事和國防工業基地提供援助的第三國實體和個人。

它稱，為落實川普總統的第二份國家安全總統備忘錄，美國正採取行動，破壞支持伊朗軍事計畫的採購網絡。此舉體現了美國持續支持聯合國重新對伊朗實施限制性措施和制裁的決心，而這些措施和制裁的實施正是由於伊朗「嚴重違反」其核承諾所致。